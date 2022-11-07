故宮聲明古畫損壞科長免兼非懲處 陳學聖︰史無前例硬抝

「黃河蘭州浮橋圖」為清朝同治年間的畫作。（圖擷取自國家文化資產網）

2022/11/07 17:53

〔記者林良昇／台北報導〕故宮院藏毀損案，過去馬政府時期的館藏遭毀損的情事也遭揭露，前國民黨立委、國政基金會教文體育組召集人陳學聖今質疑故宮公然說謊，強調當年文物毀損，負責人已經受到懲處，故宮今則發聲明，強調免兼科長並非懲處。陳則再批故宮硬抝，真是史無前例。

近期故宮院藏遭毀損案，讓過去馬政府時期的毀損案也被揭露，如2012年故宮曾發生院藏一幅「黃河蘭州浮橋圖」遭人為毀損事件，並沒有懲處相關人員。陳學聖今上午發新聞稿表示，這件事他在2013年就爆過了，而當時負責的科長受到嚴重懲處，被拔除科長一職。

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陳學聖也表示，故宮發的新聞稿還說：「關於當事人是否受懲處一節，經檢視資料，查無該事件之懲處紀錄。」這是公然說謊，真是居心叵測。而且刻意隱瞞「原圖無損」的真相，更是充滿了惡意。

故宮今發聲明強調，該員是研究員兼科長職，該調動僅是免兼科長職務，並非公務員考績法規定的記過等懲處內容，不列入個人的懲處紀錄。

陳學聖對故宮聲明不滿，今下午發出新聞稿批評，故宮為了推卸責任，把前院長馮明珠時期「黃河蘭州浮橋圖」的裱褙材料被裁事件，刻意引導為損壞原圖，甚至公然說謊，宣稱查無該事件之懲處紀錄。

陳學聖表示，故宮的聲明他看了10遍，還是看不懂，問了很多專家，也沒有人看得懂。最奇怪的是，按故宮的規定，科長職必須是副研究員以上，這位事件的林姓主角，本身是研究員，他的職位就是「正牌」的科長，而非「兼任」。這就好比大學的教授當上了校長，沒有人會說他是「教授兼校長」。

陳學聖批評，故宮故意製造了一個「兼」字，然後以此推論不列入懲處紀錄，他不禁「讚嘆」，未免太有「創意」了，這種創意發揮在硬拗和死不認錯上，還真是史無前例。

陳學聖說，民進黨立委林宜瑾強調，林男在調離科長職務後2年，被拔擢為故宮南院處副處長。既然是被「拔擢」，那麼之前不是「懲處」，什麼才是懲處？

陳學聖強調，當年他踢爆黃河圖裱褙材料被裁一事，自己還是執政黨立委，卻絕不護短，主要目的就是要對得起選民，敦促故宮注意管理，一切依法辦理，對就是對，錯就是錯。反觀民進黨，犯了錯不反省，只顧著卸責、諉過，民進黨立委，也幾乎清一色地護航，還顛倒黑白地幫忙當打手，忘了監督的角色，令人遺憾。

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