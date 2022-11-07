馬英九摟徐巧芯親暱照曝光！ 陳時中競總大反擊：兩套標準抹黑

徐巧芯過去也被馬英九摟住，並且也有握手照。（陳時中競選團隊提供）

2022/11/07 17:14

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯昨公布民進黨台北市長候選人陳時中多張餐宴照片，並抹黑台北市聯醫松德院區副院長李雅玲攙扶陳時中下樓梯的牽手照是被陳「伸鹹豬手」。陳時中競選總部今下午開記者會公開徐巧芯過去和前總統馬英九親暱照，質疑徐兩套標準，如今為了選舉進行抹黑，以看圖說故事的方式影射，應要公開道歉。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤及發言人羅浚晅、台北市議員簡舒培、江志銘、梁文傑等人，在陳時中競選總部召開「國民黨威權復辟？國民黨偷拍奧步，說清楚、講明白」記者會，除批評徐巧芯惡意抹黑，使用選舉奧步外，還公布徐巧芯過去和馬英九的親暱照，強調當時沒人用說馬英九對徐伸鹹豬手，如今竟徐竟為了選舉惡意抹黑，選舉選成這樣實在令人嘆為觀止。

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陳時中競選團隊同時也公布陳時中與選民的互動照，簡舒培強調，這就是選民的熱情反應，難免看到支持的政治人物會想握手、擁抱，這是很平常的事情，就連國民黨台北市長候選人蔣萬安、新北市長侯友宜也都有與選民熱情親密互動的照片，但沒人對此放大解讀，如今徐巧芯卻為選舉，還用不堪入耳的文字影射，根本就是讓台灣民主開倒車。

吳思瑤認為，徐巧芯就是在幫蔣萬安打擊陳時中，對於蔣陣營的心態需被大家譴責，應要有四個道歉，第一是對當事人夫婦及紙風車的同仁道歉、第二是對打擊及抹黑陳時中道歉、第三對專業媒體人員被說施壓不敢刊登，試圖營造媒體能被買通，踐踏其專業道歉、第四讓台灣民主蒙塵和社會大眾道歉，相信未來仍持續有負面的選舉行徑，但民主不該被踐踏。

江志銘表示，徐巧芯只憑陳時中握著女性友人的照片，就在臉書上惡意散播，還用「鹹豬手」的字眼讓人不當聯想，為了選舉不惜讓這名女性當事人受傷，以踐踏女性來做選舉打壓，令人不恥。

陳時中競選總部今下午開記者會點名新北市長侯友宜、國民黨台北市長候選人蔣萬安都有和選民的親暱照片。（記者楊心慧攝）

陳時中競選總部今下午開記者會公布過去陳時中和選民的熱情互動，強調這就是遭抹黑，被刻意解讀。（記者楊心慧攝）

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