立院內政委員會考察卓蘭砂石場 謝福弘：鍾東錦違法殘害環境

國民黨縣長候選人謝福弘（右二）一早就以小型車隊前往大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮和泰安鄉掃街拜票。（謝福弘競選總部提供）

2022/11/07 16:45

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對今天上午立法院內政委員會等單位前來苗栗縣勘查卓蘭的土石違法堆置，國民黨苗栗縣長候選人謝福弘指出，其實卓蘭居民長期一直都為了風砂與污染而苦惱，現在終於找到罪魁禍首，無黨籍縣長候選人鍾東錦只顧自身利益，罔顧苗栗民眾的權益，多年來不只公然將農牧用地違法堆積土石方，竟然還堆到五層樓高，不但對旁邊的電塔造成安全威脅，更嚴重影響卓蘭居民的生活品質。

對於苗栗縣的違法情況成為全台灣的焦點，謝福弘感嘆，鍾東錦不但一直在欺騙苗栗縣選民，更讓全台灣都看到苗栗縣議長竟然可以為所欲為，苗栗人要尊嚴，鍾東錦違法殘害苗栗縣的環境和居民的生活品質，這種說一套、做一套的候選人，絕對不適合領導苗栗。相信選民一定能有智慧睜大眼睛看清楚，選擇真正有誠信的人選，讓苗栗守住好環境也守住尊嚴。

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選戰倒數18天，謝福弘今天一早就以小型車隊前往大湖鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮和泰安鄉掃街拜票，謝福弘表示，一路行經這些區域感受郅民眾的熱情回應，對於民眾的期望他都深深了解，其實這幾個區域都具備了天然的好環境好條件，是發展觀光的重點區域，除了要有策略、有效益地提振觀光之外，對於環境的保護更是刻不容緩，他若擔任縣長，絕對會嚴格監測，並守護縣民的環境品質。

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