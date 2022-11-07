被問是否看流麻溝十五號 蔣萬安跳題要陳時中面對疫苗採購真相

國民黨台北市長候選人蔣萬安要陳時中面對疫苗採購真相。（記者田裕華攝）

2022/11/07 12:56

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安今被問到是否會去看電影《流麻溝十五號》，他未正面回應，僅稱面對過去歷史，還原真相是共同責任，之後話鋒一轉，跳題提到除《流麻溝十五號》，疫苗採購、高端EUA審查的真相，民進黨台北市長候選人陳時中也該正面面對。

蔣萬安今赴立法院衛環委員會開會前受訪，針對蔡英文總統全台輔選，蔣批評，蔡總統字典裡面沒有人民跟國家，只有自身的利益，只在乎陳時中、高端、1450、網軍側翼還有自己的英系，完全不在乎其他事情，平常神隱，只有選舉才會出現﹔平常靜默，只有高端股價下跌才會發聲﹔平常傲慢，只有選舉時才會高喊反省謙卑。

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在今天的堵訪過程中，蔣萬安數度針對高端疫苗強力攻擊，三句不離高端，砲轟民進黨政府護航高端已到了無所不用其極、敗壞官箴的地步，完全傷害台灣的生技產業，未來食藥署在審查EUA時，也會讓很多國產生技產業產生質疑，甚至國際社會也會畫上很大問號。

蔣萬安也評論衛福部長薛瑞元稱沒有打高端的人卻在批評高端，他表示，沒打高端的人的確很多，但不代表衛福部可以恣意妄為，不要認為只要「相信黨、相信蔡主席」，這些打高端的民眾就理所當然犧牲奉獻，就完全沒辦法發聲、不准他們發言。

針對聯電創辦人曹興誠今與陳時中同台，蔣萬安則說，陳時中要打「抗中保台」牌應該要先解釋，為什麼號稱戰略物資的高端國產疫苗，卻要由中資公司來參與﹔另一方面也要解釋，為什麼民進黨桃園市長候選人鄭運鵬到對岸去經商，用中國台灣的身分來賺人民幣。

在連被問到是否會應台灣基進黨邀請去看《流麻溝十五號》，蔣萬安也不忘提到高端。他回應說，面對過去的歷史，還原真相是我們共同的責任，除了《流麻溝十五號》，還有相關疫苗採購的真相，包括高端EUA審查的真相，陳時中也應該正面面對。

對於其競辦擬召開「敲中大會」反擊陳時中競辦的每日一問，蔣萬安說，希望能在選戰最後不到20天，透過記者會方式提出問題，這跟民進黨用穿鑿附會、惡意抹黑攻擊的方式不同，這些都是市民的疑問，也希望陳時中應該好好正面面對。

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