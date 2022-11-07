疫苗效益分析遭疑護航 薛瑞元：疾管署不是幫高端做保護力報告

立法院社會福利及衛生環境委員會審查中華民國112年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算，衛福部長薛瑞元上台報告並接受委員備詢。（記者田裕華攝）

2022/11/07 10:10

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心近日公布國人接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的保護效益分析，以不分年齡層來看，接種3劑高端疫苗對預防中重症、死亡率的保護力可達91.4%、90.3%，均高於莫德納、AZ疫苗，但此舉遭外界質疑根本護航高端，對此，衛福部長薛瑞元今日出席立法院社福及衛環委員會時鄭重澄清，強調「疾管署不是幫高端做保護力報告」。

薛瑞元說明，現在已經進入次世代疫苗時代，對於過去打單價疫苗要做一個統整，把這些資料整理好，可以了解各種不同疫苗的保護效力，因此不是針對高端做的，而是對所有的疫苗在國內實際施打的成效做一個真實世界的資料分析，不是為了高端而做。

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不過，薛瑞元也提到，在食藥署召開專家會議要審查高端疫苗的保護效益時，剛好有這樣的資料，當然必須提出來給委員參考，強調委員要確定是否通過高端的緊急使用授權，當然要參考各種不同資料，包含高端自己做的資料、某醫學中心做的資料，也包含疾管署的報告綜合研判，所以必須澄清，疾管署並不是為了高端去做出這份資料，在其他國家也有類似這樣對於國內打各種不同疫苗的分析。

對於陳時中在松山慈祐宮廟口開講時，提到「蔣萬安他們又沒打高端是在不爽什麼」，遭質疑沒打高端的人不能批評，薛瑞元指出，這個有一點奇怪，沒打高端在批評高端，有打高端出來講說高端給他帶來好處也被批評，所以現在「有一點是非這些都亂掉了」，他強調每個人當然都可以批評高端，沒有說不能批評，但打高端出來講高端的好處，結果也被批評，「這個就很奇怪」。

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