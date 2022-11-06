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    首頁　>　政治

    劉櫂豪用客語發表客家政見 將打造「客家台九線」

    台東縣長候選人劉櫂豪非客家人，由客家籍妻子陪同，全程以客家語發表客家政見。（記者黃明堂攝）

    台東縣長候選人劉櫂豪非客家人，由客家籍妻子陪同，全程以客家語發表客家政見。（記者黃明堂攝）

    2022/11/06 17:27

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長候選人劉櫂豪今天成立客家後援會，近兩百名客家鄉親擠爆總部力挺，劉櫂豪全程以客語說明客家政見，獲得鄉親熱烈支持，全場一起客語高呼「造好新台東，客家挺櫂豪」口號，盼望劉櫂豪當選縣長，打造台東客家活力農庄，傳承客家文化。

    劉櫂豪表示，台東有1/5人口客家文化，現在的縣政府目前沒有完整的客家政策推動，客家文化也完全被忽略，毫不重視。這4年來，客家相關活動非常少，顯然不重視客家族群。他若當選，要成立客家事務機構，推動客語教育及客家文化復興，打造台九線客庄農遊，打造成為客家文化聚落新農村景觀，促進文化及觀光、產業發展。

    劉櫂豪說，他將落實客家文化扎根與推廣，協助客語認證、客家文化傳承及培育客家人才，舉辦競賽及展演推廣客家文化。新台東縣政府也將推動活力客家台九線，串聯池上、關山、鹿野至台東市客家學堂，讓台九線客家文化成為台東縱谷地區觀光發展的重要活水源頭之一。

    客家後援會會長劉源利說明，這幾年來台東客家文化逐漸沒落，縣府毫不重視客家傳承，舉辦客家活動的經費也越來越少，劉櫂豪協助鄉親向中央爭取經費，打造台東客家學堂、協助鹿野花布燈籠館用地取得等等政績。饒慶鈴雖然是客家人，但是只會講客家話的「大家好」，劉櫂豪雖然是客家女婿，但是對推動客家文化有用心、有信念，努力練習、勇敢講客家話，客家鄉親要團結起來，讓劉櫂豪當選縣長。

    台東縣長候選人劉櫂豪今天成立客家後援會，近兩百人擠爆總部。（記者黃明堂攝）

    台東縣長候選人劉櫂豪今天成立客家後援會，近兩百人擠爆總部。（記者黃明堂攝）

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