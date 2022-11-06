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    出席無黨籍鄉長候選人活動被質疑 嘉縣綠營選將：尋求各界支持

    嘉義縣議員林秀琴為民進黨新港鄉長候選人葉孟龍助選，也出席無黨籍鄉長候選人嚴眺鴻的競總成立活動。（圖擷取自林秀琴臉書）

    嘉義縣議員林秀琴為民進黨新港鄉長候選人葉孟龍助選，也出席無黨籍鄉長候選人嚴眺鴻的競總成立活動。（圖擷取自林秀琴臉書）

    2022/11/06 16:52

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕民進黨嘉義縣議員林秀琴拚連任，昨出席無黨籍鄉長候選人嚴眺鴻競選總部成立大會，也出席民進黨提名鄉長候選人葉孟龍競選總部成立大會，並將出席2場活動的照片張貼在個人臉書；有人質疑民進黨已提名葉孟龍參選新港鄉長，林秀琴到無黨籍鄉長候選人總部成立大會，是否適當？嘉義縣黨部說明，若收到檢舉後，會蒐集相關證據送執評委會議討論。

    民進黨嘉義縣議員林秀琴說，昨天（11月5日）出席無黨籍鄉長候選人嚴眺鴻的競選總部成立大會，因縣議員第二選區競爭激烈，她是上台以議員候選人身份向在場鄉親尋求支持她當選議員，她也出席葉孟龍的競總成立大會，與縣長翁章梁、國嘉隊議員候選人一起相挺葉孟龍，對於有人質疑她出席無黨籍鄉長候選人的活動是否適當，她表示會尊重黨部開會討論結果。

    葉孟龍說，前天林秀琴議員有事先向他告知，將會到無黨籍候選人的活動請託鄉親支持她當選議員；第二選區議員選舉競爭很激烈，在民主選舉的過程，他尊重議員候選人在選舉期間出席各項活動向鄉親拜票，這也是新港鄉的常態，而林秀琴在鄉長選舉絕對是支持民進黨提名的候選人，新港鄉一向也以團結整合為優先，他不會介意同黨議員候選人到各場合拜票的作法。

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