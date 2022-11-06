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    張麗善土庫上場 農產業與國際特色商圈要加速前進

    國民黨雲林縣長張麗善回土庫拜票，感謝老家土庫鄉親一直以來都給她最多的溫暖及鼓勵。（記者詹士弘翻攝）

    國民黨雲林縣長張麗善回土庫拜票，感謝老家土庫鄉親一直以來都給她最多的溫暖及鼓勵。（記者詹士弘翻攝）

    2022/11/06 13:54

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長張麗善｢20鄉鎮願景親履巡迴｣今天到土庫鎮，強調身為土庫的女兒，土庫鄉親一直以來都給她最多的溫暖及鼓勵，民進黨從中央到地方都有完全執政過，立委也都是民進黨籍，如果真的想做，早就應該好好協助雲林發展，不是等到選舉才來開支票。

    張麗善說，土庫花生種植面積比例高達全國11%，上任後加強推廣土庫鎮落花生契作集團產區化，一方面穩定農民收入，另一方面推動品牌行銷，打造土庫成為落花生生產重鎮。縣府也設置落花生及花生仁生產乾燥中心，以改變落花生產業結構現況，取代日照曝曬馬路亂象及高溫潮濕延伸的食安問題，改善經營模式，保障農民收益。

    另為因應氣候變遷、極端氣候影響及雲林高鐵沿線地區近年來為地層下陷問題，張麗善也表示，縣府已積極輔導水稻產業轉型，轉種旱作高粱以節省使用水資源，減少地下水抽取量，所以打造高粱集團產區也成為土庫鎮的農展業發展目標。

    張麗善強調，未來4年將協助土庫鎮打造具國際特色的創生型商圈，吸引更多年輕回鄉創業。另外，設置旅遊資訊借問站，介紹相關當地旅遊景點、諮詢、免費WIFI、相關文宣等服務，創造土庫的觀光能見度，同時大幅提升宣傳效益。

    教育方面，張麗善推動土庫國中及土庫國小成為雙語學校，未來4年也將把外語師資資源全面落實在土庫鎮的其他小學。除此之外，張麗善也規畫土庫越港國小成為雲林智慧教育中心，期盼建置設有6大場館的智慧教育中心，包含人工智慧、元宇宙、STEAM手作及3D列印、AIoT、智慧農業等課程，讓國小3年級到6年級學童體驗並透過AR、VR等虛擬實境，拓展孩子學習視野。

    國民黨雲林縣長張麗善回土庫拜票，感謝老家土庫鄉親一直以來都給她最多的溫暖及鼓勵。（記者詹士弘翻攝）

    國民黨雲林縣長張麗善回土庫拜票，感謝老家土庫鄉親一直以來都給她最多的溫暖及鼓勵。（記者詹士弘翻攝）

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