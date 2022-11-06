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    首頁　>　政治

    蔣萬安批民進黨刻意操作抗中保台 籲支持者集中選票

    國民黨日於台北國軍英雄館舉行「慶祝建黨128週年黨慶大會」，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前中）出席，懇託黨員支持。 （記者羅沛德攝）

    國民黨日於台北國軍英雄館舉行「慶祝建黨128週年黨慶大會」，國民黨台北市長候選人蔣萬安（前中）出席，懇託黨員支持。 （記者羅沛德攝）

    2022/11/06 13:05

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長候選人蔣萬安今出席黨內活動，向國民黨忠貞支持者喊話，砲轟「抗中保台」是民進黨刻意選舉操作出來的，態度始終雙標，也認為民進黨支持者已逐漸歸隊，國民黨必須團結一致，要「集中選票」，才能讓國民黨藍天再現。

    蔣萬安今出席國民黨建黨128周年黨慶台北市表揚活動，與國民黨主席朱立倫同台，更在朱立倫帶頭下，全場高呼「蔣萬安凍蒜」等口號，展現團結氣勢，蔣萬安致詞時特別向黨內忠貞支持者喊話，稱今年選舉是關鍵，不只是地方選舉，更攸關中華民國能不能走在正確的道路上。

    蔣萬安批評，現在的執政黨在防疫過程對人民的不公不義，對國產高端疫苗疑雲重重，都把人民鎖在巨大的黑箱裡，必須要有抗衡、制衡的力量，這力量就在人民手中這張選票，要告訴鴨霸的執政黨，要站在人民立場，了解人民需求所在。

    蔣萬安也提到，他上週參加挺救國團活動，感觸很深。救國團在當時時空背景，希望號召年輕人加入，對抗中共保住台灣，隨時代演進，開始讓年輕人參加營隊，打開視野，成為很多民眾共同記憶，但當民進黨帶上有色政治眼鏡，居然連愛國都要分顏色，連青春記憶都成為清算鬥爭的對象，他絕對無法接受，也感到憤怒。

    蔣萬安認為，他站出來挺救國團，也是挺好不容易建立起來的民主法治，他要拜託大家重新燃起年輕朋友對國民黨的認同、對現在執政黨的不滿。

    蔣萬安也砲轟，民進黨到選舉就操作「抗中保台」，但卻是嘴巴上抗中，根本保不了台；中共飛彈飛越台灣上空，是日本公布訊息，中共無人機侵擾金門，國軍連要擊落都慢半拍，這樣的執政黨還敢跟人民說「抗中保台」，「都是他們刻意選舉操作出來的」。

    蔣萬安批評，執政黨每次講到兩岸關係，態度永遠是「綠能你不能」，一路走來始終雙標﹔當防疫時，為阻擋BNT疫苗，指控是在深圳分裝、上海代理，一方面高端疫苗二期臨床實驗是委託中資公司做，永遠雙標把箭頭指別人，當自己黨內同志用中國台灣在對岸賺人民幣卻鴉雀無聲，這就是民進黨。

    蔣萬安呼籲，國民黨支持者要把力量集中，強調民進黨支持者都逐漸歸隊，國民黨必須團結一致，這是考驗國民黨的關鍵時刻，要拚搏到最後一刻，票要開出來才能放心，拜託集中選票，讓國民黨藍天再現，贏得勝選。

    國民黨日於台北國軍英雄館舉行「慶祝建黨128週年黨慶大會」，國民黨主席朱立倫（左二）、國民黨台北市長候選人蔣萬安（左三）出席，懇託黨員支持國民黨贏得勝選。 （記者羅沛德攝）

    國民黨日於台北國軍英雄館舉行「慶祝建黨128週年黨慶大會」，國民黨主席朱立倫（左二）、國民黨台北市長候選人蔣萬安（左三）出席，懇託黨員支持國民黨贏得勝選。 （記者羅沛德攝）

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