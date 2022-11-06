上次大岡山議員票數多席次反減 林飛帆：搶救當選邊緣陳慶鴻

民進黨副秘書長林飛帆（右）南下岡山輔選，陪同第3選區議員候選人陳慶鴻（左）掃街拜票，呼籲選民搶救綠營在大岡山當選邊緣的陳慶鴻。（陳慶鴻競選總部提供）

2022/11/06 12:51

〔記者蘇福男／高雄報導〕上次高雄市議員選舉，綠營在大岡山地區選票加總超過藍營7000多票，議員席次反而丟掉1席，民進黨副秘書長林飛帆南下岡山輔選，陪同第3選區議員候選人陳慶鴻掃街拜票，呼籲選民搶救綠營在大岡山當選邊緣、已紮根10年的資深新人陳慶鴻。

林飛帆說，陳慶鴻是大岡山區優秀立委邱志偉的左右手，在服務處已默默為選民服務10年，認真骨力又在地，對選區早已瞭若指掌，也是高閔琳議員力挺的強棒，一旦進入議會，一定是稱職議員，因此特地前來站台。

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林飛帆強調，陳其邁市長2年拚4年，在大岡山地區努力建設，民調相當高，民進黨要在大岡山持續深耕，讓綠營在大岡山穩定超過藍營，一定要在選舉中超越藍營，讓更多席次的市議員在議會為地方發聲，爭取經費，新人陳慶鴻是否能為綠營拿下第3個席次，將攸關大岡山未來發展，陳其邁市長連任後，在大岡山的施政將更加順利。

陳慶鴻感謝林飛帆的推薦，他表示，4年前即使遇到韓流衝擊，大岡山地區綠營選票加總仍超過藍營7000多票（上次無黨的李有財已加入民進黨），但議員席次不增反減，3席變2席，票數較少的藍營反而2席變3席，他說，大岡山選區2014年好不容易首次出現綠大於藍，2018年又退回來掉了1席，形成藍大於綠，相當可惜，他期盼大岡山地區支持者集中選票，讓民進黨提名的3席全壘打，千萬不要再發生票數較多、席次反而減少的遺憾。

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