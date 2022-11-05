藍將推「防疫亂象」廣告片 民進黨：國民黨才是台灣最大亂象

民進黨發言人黃彩玲批評，國民黨為了選舉處處攻擊國產疫苗，無視專家會議的科學證據，前後反覆的態度就是台灣最大亂象。（資料照）

2022/11/05 22:23

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨將推出訴求「防疫亂象」的網路廣告影片，民進黨發言人黃彩玲今（5）日回應說，國民黨無視國際肯定全台灣人民努力防疫的成果，只想要把防疫拿來當選戰操弄的口水，令人反感，當全民一起攜手恢復正常生活、國際旅客往來恢復之時，國民黨持續不斷的逆向而行，操弄防疫，只會讓人看破手腳。

黃彩玲說，國民黨作為在野最大黨，前後言詞反覆，為反對而反對。國民黨台北市長候選人蔣萬安今天在辯論場上說，「自來水管、天然氣管線、人行道等城市基礎建設都要全面加速翻新，這是當務之急、刻不容緩」，這就是民進黨推動的前瞻基礎建設內容，國民黨當時為了阻擋這些攸關民生的基礎建設預算，在立法院丟雞蛋、丟麵粉。更不要說包括彰化縣長王惠美在內的多名國民黨籍縣市長搶著要爭取前瞻預算，還把行政院已經核定的計畫列為自己政見，「簡直精神錯亂」。

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黃彩玲指出，國民黨一方面要求政府發展國產疫苗、提供支援，立法院國民黨團還曾在2020年要求支持國產疫苗，結果現在卻為了選舉，處處攻擊國產疫苗，無視專家會議的科學證據，硬要要把疫苗打成弊案，國民黨這種前後反覆的態度不就是這幾年台灣最大亂象嗎？

關於民進黨的選戰規畫，黃彩玲說，民進黨一直保持自己的宣傳節奏，之前已經推出區域連線、女力連線，在週三（2日）訴求反黑金和家族政治，下週則將訴求延續綠色執政成果，11月12日週六在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」晚會，持續訴求綠色執政團隊會做事、顧家鄉、拚未來等主軸。

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