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    指黃珊珊最沒資格批評台北電力 綠委爆：她帶頭擋松湖變電站

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊在電視辯論會提到，台北市有22件用電申請案被限電，無法核供電力。（主辦單位提供）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊在電視辯論會提到，台北市有22件用電申請案被限電，無法核供電力。（主辦單位提供）

    2022/11/05 20:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕無黨籍台北市長候選人黃珊珊今（5）日於辯論會中提到，台北市有22件用電申請案被限電，無法核供電力。民進黨立委洪申翰痛批，黃珊珊擔任台北市議員期間，長期帶頭阻擋「松湖變電站」計畫，導致近期東區幾個新的開發計畫的用電需求被限制，「全台北市最沒資格靠北台北電力問題的就是黃珊珊，為了選舉，臉皮厚度真的沒有極限」。

    黃珊珊今日在台北市長選舉電視辯論會提出「缺電」議題，她指出，經濟發展是台灣命脈，穩定的供電是所有商家生存關鍵，但台北市目前狀況是「限電進行式」，也就是「缺電」，這1、2年來核發證照卻被限電的案子，包括捷運局東區門戶計畫共22案全被限電，未來大巨蛋供電，台電也雙手一攤說無法核供。

    「最沒資格批評台北市電力問題的就是黃珊珊」，洪申翰對此直言，黃姍姍藉此嚴厲質問中央政府與其競爭對手，這是臉皮要厚到一個極致，才做得出來的行為。

    洪申翰說明，北市東區有電力的問題，但這不是發電不夠的「缺電」。現在發電的餘裕都算足夠，之所以要限制近期東區幾個新的開發計畫的用電需求，是因為這個區域的輸配電系統已趨近飽和。就像是水管不夠大管，就算水源充足，但能送到另一頭被拿來用的有限。這問題經歷了馬、郝、柯三任市長，台電早在馬、郝時代就提出警告，以台北港湖與東區的產業發展趨勢，遲早會面臨輸配電系統飽和，以至於用電需求必須受限，所以提出必須蓋「松湖變電站」，就是要解決這個問題。

    洪申翰表示，「松湖變電站」計畫長期被在地民意代表帶頭阻擋，所以一直蓋不起來，尤其是多次連任台北市議員的黃珊珊。地區民意代表帶頭阻擋變電設施不算稀奇，沒有絕對的對錯，對地方主觀上而言都是希望鄰避設施越少越好，但阻擋的同時，卻也要冒著一些系統性的風險，例如大家都不要基地台，那就要承受人口一多所導致的訊號微弱問題。

    「這些都不是黃珊珊最扯的地方」，洪申翰續指，一般人若阻擋了某些有鄰避性質、但有必要的基礎建設，後來真的爆發系統危機，通常會摸摸鼻子、安靜避風頭。但黃珊珊不一樣，臉皮真的夠厚，她不只要阻擋，更可以把自己阻擋的代價──區域送電能力近乎達上限（黃珊珊用辭是「限電進行式」）──面不改色地直接倒在一直主張要蓋變電站的中央，與其競爭對手頭上，臉不紅氣不喘。

    對此，洪申翰呼籲，黃珊珊心裡深知，解決現在電力問題的最重要解方，就是「黃珊珊市議員」長年阻擋的松湖變電站。時間不能重來，問題確實已產生，松湖變電站經過幾十年的折騰，終於進入開工前各種執照審查的程序中，但離完工啟用恐怕還有滿長一段時間。現在台電也與北市府談好過渡期的應變方案，該方案當然不是毫無限制的100分，這也是為何東區幾個新的計劃的用電需求，沒法無止盡、無上限的原因。

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