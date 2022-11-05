遇失控選民只能當「人肉沙包」 老里長嘆：怕影響口碑

台南市北區正覺里里長吳銅吉被失控的里民毆打到受傷，他卻說連自衛都不行，怕影響到選民的觀感。（民眾提供）

2022/11/05 20:52

〔記者王捷／台南報導〕台南市里長北區正覺里長吳銅吉幫忙清垃圾，卻遇到黃姓里民情緒失控撲倒痛毆，被打到胸口手臂都是傷，但他說，他連自衛都沒辦法，因為就快選舉了，要做出什麼不好的舉動，怕給選民不好印象，只能摀著頭被當成「人肉沙包」，連拉扯都不敢，只能站著讓人打，後來對方甚至還拿刀衝過來，所幸當時警方到場，訊後將他以傷害、無故持有刀械移送，讓吳銅吉感嘆，現在里長不好當。

66歲的吳銅吉是民進黨的基層里長，從台南縣市合併以來連任至今，除了第一次有國民黨的候選人競爭外，接下來兩次都是同額競選，得票率都是100%，但是選戰剩下21天，尤其基層里長選舉是白刃戰，競爭就在十幾票內，吳銅吉雖然是老里長，但也不能因此鬆懈壞了好口碑。

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這個月初，正覺里內發生一件火災，靠撿回收維生的黃姓男子，與兒子口角後，兒子放火燒了屋內的垃圾，雖然火災很快就被撲滅，但被清出來的回收垃圾滿滿堆在馬路旁，影響路人通過，有人打電話檢舉到環保局，吳銅吉也去幫忙這些清垃圾，豈料黃男突然出衝家來，撲上來就對吳銅吉揮了好幾拳，里長被撲倒以後，黃男又衝進屋內抓了一把刀衝過來。

所幸當時有民眾報案，警方及時抵達，才將黃男壓制，吳銅吉說，如果當時他沒逃跑、警察沒有早點到，一定就被砍到了，現在選舉期間，單擔心如果有還手的舉動，怕里民看到對他印象不好，所以他只能被當作沙包，連自衛都沒辦法，訊後警方將黃男以傷害、無故持有刀械移送，同時警方也判斷與選舉無關，但會加強里長住家的安危。

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