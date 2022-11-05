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    救災比造勢重要 蔡適應11/6改與蘇貞昌會勘國1坍方

    蔡之應今晚在百福社區掃街拜票。（記者盧賢秀攝）

    蔡之應今晚在百福社區掃街拜票。（記者盧賢秀攝）

    2022/11/05 18:13

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人蔡適應今天（5日）在七堵百福社區掃街拜票，他表示，原定明天（6日）與行政院長蘇貞昌在七堵舉辦政績說明會，但國道坍方造成的周邊道路塞車，考量救災比辦活動更重要，因此將取消政績說明會，他明日上午與蘇貞昌前往汐止會勘，希望加速工程的進度，解決通勤族交通問題。

    國一南向汐止段邊坡2次坍方，造成周邊交通壅塞，昨天高公局已經搶通內側車道，預計下週一（7日）會恢復2車道通車，汐止匝道則要等到13日才能通車。

    今天上午國一南下仍然紫爆，車流回流2公里左右，因此，蔡適應與行政院聯繫後，決定明天上午到汐止勘災，取消政績說明會。

    蔡適應今天掃街時指出，基隆的通勤和交通，他一直有規劃政見幫大家省荷包、省時間、省麻煩，分為短中長期的計畫，短期的部份，提升市公車量能，增聘司機員、汰換老舊公車強化服務，還有R路線由市府接手，徹底解決脫班問題，以及台鐵月票搭市公車免費等，短期的方案他有把握兩年內完成。

    蔡適應也提到，中期方案部分，他會來推動基北通勤月票方案，持續增加國道快捷公車，開闢市內跨區路線公車。再搭配長期的方案，持續推動國道一號拓寬、增闢七堵匝道，完善國道的交通安全和通勤順暢，並且開放路權，鼓勵雙北聯營公車延伸到基隆。

    最後，蔡適應說基隆捷運部份，他會全力來推動，搭配TOD交通目標導向開發計畫，讓基隆河谷廊帶的產業蓬勃發展，他時時刻刻將基隆放在第一順位，也請各位朋友放心，他有自信有能力帶領基隆前進。

    蔡適應（左三）今天參加情人湖淨山嘉年華活動。（記者盧賢秀攝）

    蔡適應（左三）今天參加情人湖淨山嘉年華活動。（記者盧賢秀攝）

    蔡適應（右二）參加基隆市社區營造聯合成果展。（記者盧賢秀攝）

    蔡適應（右二）參加基隆市社區營造聯合成果展。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今天上午參加情人湖淨山嘉年華活動。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今天上午參加情人湖淨山嘉年華活動。（記者盧賢秀攝）

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