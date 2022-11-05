北市電視辯論》團隊滿意陳時中辯論表現 「指揮官回來了！」
2022/11/05 18:18
〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中在電視辯論會前1週，大幅縮減公開行程，閉關集訓，今（5）天全程陪同的競總主委陳建仁認為陳時中的表現很棒超乎預期的好；陳時中說，謝謝團隊的幫助，應該算是乖學生、好學生。
陳建仁在辯論會後的記者會中說，陳時中很好的說明政見，是一個有心為台北市民服務的市長，表現很棒，超乎預期的好。
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不過，陳建仁也感慨，高端疫苗在指揮中心公布所有成效、價格後，在全世界上已經是很好的疫苗，但卻被當政治口水，他很不理解；也違背科學家講求科學證據，他希望大家給高端肯定，不該再當政治口水處理。
陳時中提到，會前高度的緊張，自己是政務官，不是從辯論隊出來，只能就政策做相關說明；非常感謝團隊幫很多的忙，指導他怎麼去面對辯論的情況；臨場他力求穩定，把想講的蔣講清楚，團隊不斷的提醒他減少犯錯的地方，他有盡力聽大家的話，努力做到，笑稱應該算是乖學生、好學生。
對於媒體詢問滿不滿意自己的表現？給自己打幾分？陳時中說，打分數留給記者或者廣大的觀眾，他已經盡力了。發言人林楚茵形容陳時中的表現是「指揮官回來了！」