北市電視辯論》團隊滿意陳時中辯論表現 「指揮官回來了！」

民進黨台北市長候選人陳時中與競選總部主委陳建仁一同出席辯論後記者會。（記者劉信德攝）

2022/11/05 18:18

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長候選人陳時中在電視辯論會前1週，大幅縮減公開行程，閉關集訓，今（5）天全程陪同的競總主委陳建仁認為陳時中的表現很棒超乎預期的好；陳時中說，謝謝團隊的幫助，應該算是乖學生、好學生。

陳建仁在辯論會後的記者會中說，陳時中很好的說明政見，是一個有心為台北市民服務的市長，表現很棒，超乎預期的好。

請繼續往下閱讀...

不過，陳建仁也感慨，高端疫苗在指揮中心公布所有成效、價格後，在全世界上已經是很好的疫苗，但卻被當政治口水，他很不理解；也違背科學家講求科學證據，他希望大家給高端肯定，不該再當政治口水處理。

陳時中提到，會前高度的緊張，自己是政務官，不是從辯論隊出來，只能就政策做相關說明；非常感謝團隊幫很多的忙，指導他怎麼去面對辯論的情況；臨場他力求穩定，把想講的蔣講清楚，團隊不斷的提醒他減少犯錯的地方，他有盡力聽大家的話，努力做到，笑稱應該算是乖學生、好學生。

對於媒體詢問滿不滿意自己的表現？給自己打幾分？陳時中說，打分數留給記者或者廣大的觀眾，他已經盡力了。發言人林楚茵形容陳時中的表現是「指揮官回來了！」

陳建仁（左）稱讚陳時中表現很棒，超乎預期的好。（記者劉信德攝）

民進黨台北市長候選人陳時中出席辯論後記者會。（記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法