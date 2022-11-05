劉櫂豪提出造好「台東好萊塢」願景 林正盛、蔡政良導演支持

台東縣長候選人劉櫂豪（中）與導演林正盛（左）及蔡政良對談台東發展影視產業。（記者黃明堂攝）

2022/11/05 19:42

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長候選人劉櫂豪今天提出造好台東好萊塢願景，主張新台東縣政府要成立影視基地，推動台東影視產業支持計畫設立基金及單一窗口，提供獎勵條件、人才培訓資源以優惠條件吸引影視產業在地創作，以定期營隊培育在地影視人才，吸引國內外影視劇組到台東拍片，讓影視創意產業成為台東的旗艦產業之一。

劉櫂豪今天與知名導演林正盛、台東大學教授也是紀錄片導演蔡政良深度對話，各自說明對台東電影產業發展及文化深耕的看法，他們一致認同，在故鄉拍紀錄片與電影，讓在地的故事被世界看見，台東有條件能夠累積豐富多元的故事，當透過影像傳遞出去呈現獨一無二的台東，台東就能成為世界的核心。

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劉櫂豪說，台東有繽紛色彩多元的發展，有優美的自然景觀、豐富的多元文化以及獨特的人文魅力，可以透過電影的紀錄，扎根台東文化的認同，建立台東人自信心，培育更多人才，推動相關產業。

林正盛也期待地方政府有專責的窗口，協助解決繁瑣的行政流程，就能吸引團隊來拍片。蔡政良說，這幾年在台東教書，帶領學生拍攝紀錄片，也有在美國就讀一流影視學校的學生，因為台東獨特文化，特別來學習拍片，顯現台東獨特文化的魅力，就是強大的競爭力。

劉櫂豪說，新台東縣政府會先辦理相關的影視營隊，做好人才培育，逐步擴大規模，成為常設的影視基地或影視學校；鼓勵影視發展成立影視基金，設立專責窗口，推動台東影視產業補助計畫，提供空間、獎勵條件，鼓勵影視音樂產業來台東拍攝、製作，創造在地影視產業工作機會，讓台東人有新的文化商機，讓影視產業成為台東旗艦產業；最後，要辦理南島國家重要紀錄片影展，鼓勵電影產業發展，深耕在地文化。

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