帶小雞！謝國樑週六連趕8場造勢

謝國樑（前排左）參加市議員候選人宋瑋莉（前排右）的競選總部成立大會。（記者盧賢秀攝）

2022/11/05 17:18

〔記者盧賢秀／新北報導〕國民黨基隆市長候選人謝國樑今天（5日）連續跑了8場造勢活動，包括基隆市議會議長蔡旺璉、前議長宋瑋莉和多位議員、里長競選總部成立大會，希望基隆大團結，一起拚市政。

謝國樑今天風塵僕僕趕場參加議員候選人宋瑋莉、藍敏煌、蔡旺璉、秦鉦及里長候選人林文肯、林金龍、顏厚廣、林國星等造勢活動。

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謝國樑說，在基隆創造良好的就業環境非常重要，耗費大量時間通勤是基隆人的痛點，追根究柢是基隆就業環境所致，因此，將在北五堵建立基隆科學園區，成為「內科2.0」，並在大武崙工業區增設二期，同時活化六堵工業區，串連汐科、內科，轉型成新興產業園區。

此外謝國樑也參與「還我特色公園行動聯盟（簡稱特公盟）」所發起的「許孩子一個永續的遊戲城市」政策承諾書簽署行動，並與特公盟理事長張雅琳及聯盟代表，討論基隆市戶外兒童遊戲空間的規劃方向與維護管理，並且當場簽署了承諾當選後採取符合聯合國永續發展目標（SDGs）行動的政策承諾書。

他也推出友善寵物政策，如「微型寵物室內樂園」、「志工管家照護」等，讓基隆真正成為一個有愛城市。

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