2022秋鬥路過高市府 訴求「逆風而行，反思民主」

2022秋鬥機車隊今下午抵達高雄市政府四維行政中心，與高雄在地社團合體吶喊「逆風而行，反思民主」。（記者王榮祥攝）

2022/11/05 16:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕2022秋鬥機車隊今下午抵達高雄市政府四維行政中心，與高雄在地社團合體，吶喊「逆風而行，反思民主」訴求，希望喚起台灣人民反思民主的本意，重建台灣民主。

參加秋鬥高雄場團體包括南部反空污大聯盟、美濃愛鄉協會、環保聯盟屏東分會、土地正義行動聯盟、永安漁會被霸凌女工連線、工傷協會、國際家庭互助協會、台灣國際勞工協會、新海瓦斯工會等。

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獨立和小黨參選代表包括左翼聯盟黃德北、勞動黨代表許勝源、人民民主黨里長鄭小塔、高雄市長候選人曾尹儷、三民區市議員候選人王文心、阿路茄田湖區市議員候選人李柏融、鎮港區市議員候選人顏坤泉等。

主辦單位說明，今年秋鬥主訴求是「逆風而行，反思民主」，由秋鬥各鬥陣社運團體代表組成機車隊伍，陸續經過過桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南與屏東，下午約3:30抵達高市府。

秋鬥提出「反黑箱，要透明」、「反惡法，要自由」、「反貪腐，要清廉」、「反徵兵，要和平」、「反過勞，要加薪」、「反迫遷，要協商」等多項主張，並和當地支持秋鬥理念的社運團體與候選人會師，批判當前黑箱政治。

主辦單位表示，秋鬥是台灣持續最久的社運團體集體行動，近年秋鬥一直逆風而行，針對台灣人民關心的重要議題率先嗆聲，批判現行政策及體制，希望喚起台灣人民反思民主的本意，重建台灣的民主。

2022秋鬥訴求「逆風而行，反思民主」。（記者王榮祥攝）

高市鎮港區市議員候選人顏坤泉參與秋鬥行動。（記者王榮祥攝）

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