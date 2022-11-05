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    最後3週 藍營選舉廣告訴求對蔡政府執政的「期中考試」

    國民黨中央將推出數支網路廣告影片，國民黨文傳會主委洪孟楷指出，這些選舉廣告將幫助民眾回憶過去政府的防疫亂象，呼籲大家在投票日走出家門，展現民意，給民進黨一次教訓。（資料照）

    國民黨中央將推出數支網路廣告影片，國民黨文傳會主委洪孟楷指出，這些選舉廣告將幫助民眾回憶過去政府的防疫亂象，呼籲大家在投票日走出家門，展現民意，給民進黨一次教訓。（資料照）

    2022/11/05 12:20

    〔記者施曉光／台北報導〕9合1選舉投票剩下最後3週時間，國民黨中央將推出數支網路廣告影片，訴求26日投票是對蔡政府過去2年執政的「期中考試」，國民黨文傳會主委洪孟楷指出，這些選舉廣告將幫助民眾回憶過去政府的防疫亂象，呼籲大家在投票日走出家門，展現民意，給民進黨一次教訓。

    洪孟楷表示，這些影片將強調過去2年來，民進黨政府所謂的防疫超前部署，其實都只是空話，要疫苗沒疫苗，要口罩沒口罩，要快篩沒快篩，並且搭配過去一些新聞畫面，幫助民眾恢復對於過去防疫亂象的記憶。

    他強調，這次地方選舉絕非可以讓民進黨打「抗中保台」牌，而是提供大家對於蔡政府執政的一次「期中考試」，民眾要用選票檢驗民進黨過去2年執政究竟合不合格。

    洪孟楷指出，在最後的3週，每週都有重要事件，像今天的台北市長候選人辯論會，12日國民黨中央要在新北市板橋區舉辦「六都」候選人合體造勢，19日「選前黃金週」會在桃園市安排北台灣藍軍7位直轄市或縣市長男性候選人合體造勢，25日「選前之夜」則已買下電視台時段，當晚將以輪流切換畫面的方式，實況轉播藍營「六都」造勢晚會現場，營造藍軍團結勝選氛圍。

    洪孟楷表示，國民黨接下來會打好自己的選戰節奏，也隨時回應綠營出招，對於目前領先但選情仍呈膠著、拉拒態勢的選區，例如台北市與桃園市，黨中央的選舉快打部隊隨時掌握對手出招，並在適時做出回應。

    他指出，由黨中央發言人群、議員、議員候選人及立法院國民黨團扮演的快打部隊，分成2、3組輪值，隨時有人可以上場回應或反擊，黨中央與黨團包含週六、週日的假期，幾乎每天都會有記者會，隨時因應選戰變化，只要有議題出現，立刻就能出擊。

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