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    首頁　>　政治

    苗栗縣議員現金賄選案 檢方3天偵結起訴

    苗栗縣吳姓男子涉嫌替第五選區縣議員黃姓候選人以每票1000元賄選，檢警日前發動搜索、傳喚，3天迅速偵查終結，昨（4）日將吳男及收受賄賂的5名選民一併提起公訴。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣吳姓男子涉嫌替第五選區縣議員黃姓候選人以每票1000元賄選，檢警日前發動搜索、傳喚，3天迅速偵查終結，昨（4）日將吳男及收受賄賂的5名選民一併提起公訴。（記者彭健禮攝）

    2022/11/05 12:15

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣吳姓男子涉嫌替第五選區縣議員黃姓候選人以每票1000元賄選，檢警日前發動搜索、傳喚，3天迅速偵查終結，昨（4）日將吳男及收受賄賂的5名選民一併提起公訴。

    苗栗地檢署表示，這是苗栗地檢署在這次選舉第2件起訴的賄選案件，經檢察官黃智勇指揮苗栗縣頭份警分局、調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、刑事局偵四大隊第三隊、移民署苗栗專勤隊等單位40名司法警察，查出吳男於9、10月間以每票1000元代價先後向林、吳、蔡姓選民等5人交付賄款9000元，希望對方及同戶親屬投票支持黃姓議員候選人。

    檢方表示，目前尚在收押中的吳男雖否認犯行，但收賄的選民5人都指證明確，因此將吳男提起公訴；收受賄賂的選民5人因坦承犯行、態度良好，起訴同時建請法院斟酌情形宣告緩刑。

    檢方表示，隨投票日漸近，苗栗查賄團隊將繼續增強查緝能量、展現強力查賄的執法態度，苗栗地檢署呼籲，凡是提供金錢、禮品、餐宴等利益給選民作為投票對價者均屬賄選行為，請勿以身試法。請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4，共同為乾淨選舉努力。

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