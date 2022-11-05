北市長選舉辯論下午登場 柯文哲送黃珊珊甘蔗提醒「睡飽點」

台北市長柯文哲今出席社子國小120周年校慶典禮。（台北市政府提供）

2022/11/05 10:28

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選舉電視辯論會將於今下午登場，民進黨候選人陳時中、國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊首次正面交鋒；台北市長柯文哲對子弟兵黃珊珊深具信心，認為她對市政已十分熟悉，毋需再給建議，僅「叫她睡飽一點」，並提前致送甘蔗祝福選情如「倒吃甘蔗」。

柯文哲今出席社子國小120周年校慶典禮，會前受訪談到市長選舉辯論，認為黃珊珊十分熟悉市政，無需再給建議，只有提醒「睡飽一點」，並提前致送甘蔗，祝福黃珊珊如「倒吃甘蔗」、選情越戰越好。

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而黃珊珊明將舉行自行車環台北12行政區的造勢活動，柯文哲表示，因明逢父親生日，當然要回新竹陪家人，只能盡量趕回台北，時間允許的話盡可能參與最後一段，但既已回新竹，也必然會為民眾黨新竹市長候選人高虹安站台。

辯論會前，柯文哲今早也砲轟民進黨候選人陳時中，認為台灣醫療人才濟濟、醫療部門更為政府各部門最佳，但在陳時中擔任主管期間，卻是典型政治凌駕專業，尤其疫苗政策更是諸多問題，「將在台灣醫學史上被記一筆」。

柯文哲再度開砲陳時中，認為防疫期間的疫苗政策亂七八糟，從初始未買疫苗、再護航高端疫苗、後又阻擋BNT疫苗、疫苗分配過程又諸多小動作等，並批若高端疫苗作為國家戰備疫苗本可接受，但後卻成為股票操作等，「將在台灣醫學史上被記一筆」。

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