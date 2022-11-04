蔡英文第12度輔選 允諾林佳龍「一定會再來」

總統蔡英文（中）今晚第十二度為林佳龍站台。（記者王藝菘攝）

2022/11/04 22:01

〔記者魏瑾筠／新北報導〕年底九合一選舉倒計時，民進黨主席蔡英文今晚第12度赴新北市，替民進黨新北市長候選人林佳龍輔選，她大讚，林佳龍是經歷非常完整，且條件也很好的年輕人，對於新北市很有規劃、遠見，相信他當選後一定會全心全意投入，讓新北市有大改造、大進步，她更當場允諾林「一定會再來」！

林佳龍於上月26日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後已於前天出關，由於他仍在自主健康管理期間，為遵守防疫規定避免接觸不特定人群，林佳龍今天派出「最暖分身」太太廖婉如代他出席「新北大翻新音樂晚會 ‧ 新莊總部成立場」向民眾致謝，林佳龍則是透過視訊與蔡英文同框。

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蔡英文今晚在廟口開講時，先與在大螢幕內的林佳龍打招呼，林向蔡英文表示「感謝總統來」，蔡則是不假思索回應「我一定會再來」，接著蔡英文向台下鄉親謝票，感謝新莊市民給她的超大支持，讓她2020總統大選時在新莊贏6萬票，得票率62％比全國56％還高，對此她也呼籲選民要讓林佳龍高票當選。

「為什麼林佳龍可以提出很多政見，因為他有料！」蔡英文直言，雖然林佳龍起步較晚，但他對新北市的規劃以及提出的構想，都很有格局及遠見，因為他背後有台灣智庫在支持，需要什麼政見都有，讓林佳龍當選新北市長，一定可以放心把新北市交給他。

蔡英文指出，林佳龍提出的北北基桃首都圈聯合治理政見，邀請民進黨其他3位市長候選人加入，目標讓北北基桃變成國際型大都會，以後台灣對世界來說想到台灣就想到北北基桃。

除此之外，蔡英文也表示，林佳龍除了建設新北市，也要照顧新北市，年輕人需要社會住宅，林佳龍說要蓋2萬戶，未來由中央、地方一起合作，一定做得到；公托2至3歲班很難抽，林佳龍也說當選後會增加300班。

蔡英文掛保證表示，林佳龍當選後一定會把所有力氣放在新北，全心全意做市長，並珍惜大家給他的機會。她也強調，這次選舉雖然是地方選舉，但全世界都在看台灣人在想什麼，有沒有意志、決心保衛自己國家，呼籲選民投給民進黨推出的候選人，做她的後盾。

林佳龍則表示，他當選上任後，要讓新莊舊市區可以大翻新、大更新，他批評，選國民黨新北市長侯友宜會都更速度很慢；新、泰塭仔圳經盤點有1000公頃土地，他將開發讓新北市有就業機會，新北大翻新市民才可以大翻身。

民進黨新北市長候選人林佳龍今晚成立新莊競選總部，舉辦新北大翻新音樂晚會，總統蔡英文（圖左）授旗給新北市競選總幹事吳秉叡（圖中）。（記者王藝菘攝）

總統蔡英文（左）今晚第十二度為民進黨新北市長候選人林佳龍站台，林佳龍因染疫居家隔離，妻子廖婉如（右）代夫出征造勢。（記者王藝菘攝）

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