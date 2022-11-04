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    首頁　>　政治

    不只阻台灣加入 林飛帆：國民黨連IPAC登門求訪都拒見

    林飛帆（右7）與民進黨國際部主任、立委羅致政（右6）等人，二日在民進黨中央黨部接待IPAC訪團。（圖擷自林飛帆臉書）

    林飛帆（右7）與民進黨國際部主任、立委羅致政（右6）等人，二日在民進黨中央黨部接待IPAC訪團。（圖擷自林飛帆臉書）

    2022/11/04 21:04

    〔記者陳政宇／台北報導〕「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）首度組團訪台，民進黨副秘書長林飛帆今（4）日披露，國民黨不只阻擋台灣加入IPAC，就連IPAC來訪想登門拜會，國民黨都拒絕接見。這些跨國的國會議員千里迢迢訪台，都面對來自中國很大的壓力和威脅，「很遺憾，國民黨如此對待我們的國際盟友」。

    林飛帆今日透過臉書表示，他本週三（2日）在民進黨中央黨部接待IPAC訪團。這次IPAC來訪台灣，有包含英國、捷克、科索沃、德國、荷蘭、比利時，以及仍在戰火中的烏克蘭等7個國家的國會議員。IPAC是2020年成立的跨國民主聯盟，有30個會員國，希望促成民主國家國會串連，透過立法、外交來應對中國對全球民主的威脅。

    林飛帆說，IPAC創立之初，就試圖邀請台灣加入，但由於IPAC的入會規章需要會員國的主要政黨參加才能成為正式會員；很遺憾的，台灣卻因為最大在野黨國民黨拒絕加入，而讓台灣無法成為IPAC會員。國民黨不只阻擋台灣加入IPAC，這次他們赴立院拜會，各黨派都來歡迎IPAC，但國民黨全員缺席。就連IPAC希望拜訪主要政黨，國民黨都沒有接見。

    「這些跨國的國會議員訪台，都面對來自中國很大的壓力和威脅」，林飛帆指出，這趟訪團的荷蘭籍共同主席史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）、以及後來因確診無法前來的訪團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer），都跟自己一樣，是被中共列為制裁威脅的對象。IPAC的烏克蘭共同主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）在拜會立法院時也堅定說道，「IPAC不畏艱難也一定要訪問台灣，就是要告訴全世界，與台灣站在一起，就是支持民主自由」。

    據此，林飛帆強調，應該要對這些不懼威脅仍願意親身到訪台灣，支持我們的好朋友，表達感謝；但是，很遺憾的，最大的在野黨國民黨卻是如此對待我們的國際盟友。

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