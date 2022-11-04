林靜儀助選卓冠廷 齊嘆侯友宜沒同理心「仍不願面對恩恩案」

民進黨立委林靜儀3度為新北市議員候選人卓冠廷助選。（記者翁聿煌攝）

2022/11/04 20:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員候選人卓冠廷展開車隊掃街衝刺選情，首場請來立委林靜儀助陣，兩人被問到「恩恩」爸向法院提出國家賠償訴訟一事，林靜儀說，侯友宜「有點同理心做不到嗎？」真相早就可以給恩恩爸爸。卓冠廷批評侯友宜傲慢，恩恩爸為的只是追討一個侯友宜早就可以給的真相，在此同時，侯友宜卻是在「母雞帶小雞」跟議員候選人一起做薑餅屋，對人民的痛苦絲毫沒有任何感受。

林靜儀說，每每到了選前，很多人為了爭取支持，很久以來都不敢面對的事情都敢跳出來面對了，現在選前3個星期了，侯友宜還不願意好好的面對這件事情，讓新北市的市民，以及恩恩爸，可以讓他心裡面有一個雖然傷痛但可以接受的結果，而要讓他繼續去做國賠求償、繼續傷痛下去。

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卓冠廷說，新北市這座房子，已經由國民黨蓋了17年，其中，新北市長侯友宜主導蓋了12年，到現在還在蓋起家厝，讓他大嘆「很無言！」新北市不能再停滯下去，他呼籲選民，侯友宜說改變需要勇氣，但他要強調，改變需要的不只是勇氣，改變需要的是新的選擇，選民應大力支持可以注入活水的林佳龍做市長，也讓新選擇卓冠廷可以進入議會。

卓冠廷掃街拜票時說，最後階段沒有鬆懈本錢，也為「分票危機」極度憂心，呼籲支持者堅定投給他。卓冠廷一行人從三峽客家文化園區前出發，沿路向三峽區的民眾揮手懇託，民眾紛紛比讚回應，也有店家特別放鞭炮加油。

民進黨議員候選人卓冠廷請來立委林靜儀同車掃街助選。（記者翁聿煌攝）

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