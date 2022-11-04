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    拒參加大阪世博？費鴻泰轟日本耍台灣 蘇貞昌揭中國背後目的

    行政院長蘇貞昌4日在立法院會答詢。（記者塗建榮攝）

    行政院長蘇貞昌4日在立法院會答詢。（記者塗建榮攝）

    2022/11/04 18:03

    〔記者陳政宇／台北報導〕日本大阪將舉辦2025年世界博覽會，我國編列20億元預算，參展卻不能採用「台灣」，僅能以「玉山數位科技株式會社」名義參加，國民黨立委費鴻泰今（4日）痛批「日本在耍我們」，像這樣矮化、侮辱國格的活動寧願不參加。對此，行政院長蘇貞昌回應，這等於讓中國達到其目的，台灣自己縮在裡面，盡量還是要走出去。

    蘇貞昌今日率部會首長赴立法院進行施政總質詢。費鴻泰關注，政府花20億元赴大阪世博參展，卻沒辦法用中華民國、中華台北或台灣名義，外交部和經濟部談出這樣的結果，可以打幾分？

    蘇貞昌回應，台灣不是國際展覽局（BIE）的會員，又要去參加，「我們是先求存在，再求進步」。

    費鴻泰說，前衛生署長葉金川2009年以「中華台北」名義參加世衛大會，民進黨支持者跑去抗議；民進黨立委去年批評以「中華台北」參加東京奧運是矮化，如今參加世博是否就是「不像話」，「民進黨政府若不抗議、什麼話都不講，這就是雙重標準」。

    蘇貞昌坦言，這不能達到我們的期待，自己一路走來常講，要先走得出去、被看得見，他對此一直是很務實。

    費鴻泰詢問，聽說是我國駐日代表謝長廷和外交部長吳釗燮談的，是否矮化國家？蘇貞昌澄清，他可以的話就直接批准、決定了，一定用中華民國台灣、用國家的名字，他很希望是這樣，駐在國的代表一定都非常努力，各部會也都盡心。

    費鴻泰批評，像這樣矮化、侮辱國格的活動，寧願不參加。蘇貞昌則回應，這等於讓中國達到其目的，台灣就自己縮在裡面了，盡量還是要走出去。

    最後，費鴻泰仍情緒激動地抨擊，日本說「台灣有事就是日本有事」，日本人真的把台灣當成朋友嗎？連日本都不接受高端疫苗，從這個事件就看得出來「日本在耍我們、玩我們」，這種有損國格的事情寧可不參加，外交部連抗議都不抗議，台灣在日本就被消失了，有辱國格莫此為甚，從世博會就可以看出一葉知秋。

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