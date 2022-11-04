高虹安涉貪污？ 沈慧虹競辦籲提2證據自清
2022/11/04 17:45
〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，今天（4日）受訪時稱面對爭議沒有任何迴避，反問對手「一直要別人提出單據，是要提出什麼？對此，民進黨候選人沈慧虹陣營發言人劉康彥引用律師黃帝穎見解，建議高虹安最好盡快拿出兩大證據，包括公費助理李忠庭實際任職逾1年的客觀證據、自行募款民眾黨責任額60萬元的單據。
劉康彥問：「高虹安提的出來嗎？如果高虹安有證據，選戰剩下20多天，何不現在就提出自清？」
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如果高虹安不清楚要提出什麼證據，黃帝穎已在臉書公開言明要幫高虹安清楚整理。
劉康彥說，包含李姓助理出席協調會的簽名表、具名承辦的公文及會議記錄等國會助理的日常文書，如果李姓公費助理實際任職逾1年，客觀證據相當多，打開line的工作訊息，一秒就可以證明，為什麼要等到檢調，是否企圖以司法打拖延戰術？
再者，請高虹安拿出「自行募款民眾黨責任額60萬元的單據」。劉康彥說，高虹安如果要證明沒有「黨庫通國庫」，沒請李男以公費助理60萬，回捐高的民眾黨政治獻金責任額，高虹安只要拿出自行募款的單據，就可說明。
劉康彥說，勞健保資料，雇主與受雇者都可自行查詢，高虹安至今卻一直拿不出來，到底有什麼不可告人？令人匪夷所思。
針對高虹安陣營質疑柯總召助理也捐款給民進黨，劉康彥說，重點是高虹安李姓助理有沒有工作事實，他疑似人頭助理，涉及詐領助理費後再回捐黨庫，呼籲高虹安不要每次遇到問題，就偷換概念，企圖拉人下水、抓交替。