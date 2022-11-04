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    高虹安涉貪污？ 沈慧虹競辦籲提2證據自清

    民眾黨的高虹安恐涉犯貪污？ 民進黨新竹市長候選人沈慧虹競辦發言人劉康彥籲高虹安提出兩大證據。（記者洪美秀攝）

    民眾黨的高虹安恐涉犯貪污？ 民進黨新竹市長候選人沈慧虹競辦發言人劉康彥籲高虹安提出兩大證據。（記者洪美秀攝）

    2022/11/04 17:45

    〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，今天（4日）受訪時稱面對爭議沒有任何迴避，反問對手「一直要別人提出單據，是要提出什麼？對此，民進黨候選人沈慧虹陣營發言人劉康彥引用律師黃帝穎見解，建議高虹安最好盡快拿出兩大證據，包括公費助理李忠庭實際任職逾1年的客觀證據、自行募款民眾黨責任額60萬元的單據。

    劉康彥問：「高虹安提的出來嗎？如果高虹安有證據，選戰剩下20多天，何不現在就提出自清？」

    如果高虹安不清楚要提出什麼證據，黃帝穎已在臉書公開言明要幫高虹安清楚整理。

    劉康彥說，包含李姓助理出席協調會的簽名表、具名承辦的公文及會議記錄等國會助理的日常文書，如果李姓公費助理實際任職逾1年，客觀證據相當多，打開line的工作訊息，一秒就可以證明，為什麼要等到檢調，是否企圖以司法打拖延戰術？

    再者，請高虹安拿出「自行募款民眾黨責任額60萬元的單據」。劉康彥說，高虹安如果要證明沒有「黨庫通國庫」，沒請李男以公費助理60萬，回捐高的民眾黨政治獻金責任額，高虹安只要拿出自行募款的單據，就可說明。

    劉康彥說，勞健保資料，雇主與受雇者都可自行查詢，高虹安至今卻一直拿不出來，到底有什麼不可告人？令人匪夷所思。

    針對高虹安陣營質疑柯總召助理也捐款給民進黨，劉康彥說，重點是高虹安李姓助理有沒有工作事實，他疑似人頭助理，涉及詐領助理費後再回捐黨庫，呼籲高虹安不要每次遇到問題，就偷換概念，企圖拉人下水、抓交替。

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