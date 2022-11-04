釋憲神秘面紗逐步揭開 大法官公布通姦、年改等63案卷內文書

大法官公布63起釋憲文卷內文書。圖為憲法法庭。（資料照）

2022/11/04 17:22

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官解釋過去只公開當事人的聲請書，因此經常被質疑黑箱作業，為了強化透明度，今年上路的「憲法訴訟法」要求判決公開卷內文書，且應向前回溯，憲法法庭為此整理相關卷宗，日前公布第一波、第751號至813號等共63件解釋的文書，包含通姦、年改等重大議題，逐步揭開釋憲神秘面紗。

「憲法訴訟卷宗保管歸檔及保存辦法」第10條第1項規定，2022年1月4日前，大法官作成解釋案件的卷內文書，得按憲法法庭公告時程，以適當方式逐步公開之。憲法法庭書記廳整理多時，終日前公布首波文件。

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大法官本次公布751號至813號等 63件解釋，均為司法院長兼任大法官會議主席（今年元月四日改制為憲法法庭審判長）許宗力所做成，包含通姦除罪化、黨產條例、年改等重大議題，未來公布卷內文書，將可看到專家學者的鑑定意見、相關機關的函文、說明會的內容等。

不過，本次公開的內容，並不包含與大法官評議秘密核心有關的資料，故外界仍無從得知大法官如何進行討論以及做成最終決定。本波公開的卷內文書，列於憲法法庭網站各解釋內的「其他公開之卷內文書」。

書記廳表示，自2022年11月起，將於每年2月、5月、8月及11月上旬，依憲法法庭書記廳實際作業進度，公告公開卷內文書的解釋字號。

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