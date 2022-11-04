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    疑以公款綁樁賄選 褒忠鄉長候選人20萬元交保

    雲林地檢署查察賄選，在褒忠鄉查獲疑似以公款綁樁賄選案。（記者詹士弘翻攝）

    雲林地檢署查察賄選，在褒忠鄉查獲疑似以公款綁樁賄選案。（記者詹士弘翻攝）

    2022/11/04 16:37

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林地檢署檢查察賄選，查獲褒忠鄉長陳姓候選人疑似以公款綁樁賄選，陳姓鄉長諭令20萬元具保候傳，李姓課長、張姓村長經裁定羈押，陳姓村長15萬元具保候傳；陳姓鄉長則在臉書留言表示：「我認真跑行程，不用擔心。」

    雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮雲林縣調查站、虎尾警分局、海巡署雲林查緝隊，於3日針對褒忠鄉陳姓鄉長候選人等人疑似賄選、貪污案件展開調查，約談褒忠鄉公所陳姓鄉長、李姓課長、4名村長、10餘名鄰長等人，經檢察官訊問後，認為陳姓鄉長、李姓課長、張姓及陳姓村長均涉嫌違反公職人員選舉罷免法及貪污治罪條例，其中李姓課長、張姓及陳姓村長有羈押原因及必要，向法院聲請羈押。

    檢方表示，陳姓鄉長、李姓課長、張姓及陳姓村長等人明知褒忠鄉公所111年度村鄰長自強活動並未舉辦餐會，卻由李姓課長、張姓及陳姓村長持某餐廳空白收據，偽造不實消費紀錄，向褒忠鄉公所申請餐會費用，以此方式詐取財物後轉交給樁腳，以綁樁賄選。

    經檢察官訊問後，認為陳姓鄉長、李姓課長、張姓及陳姓村長，均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂及貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務詐取財物等罪，向法院聲請羈押李姓課長、張姓及陳姓村長，陳姓鄉長諭令20萬元具保候傳，其餘人則請回，法院今日庭訊後，李姓課長、張姓村長裁定羈押，陳姓村長15萬元具保候傳。

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