台美簽備忘錄 強化國際發展與人道救援合作

美國在台協會。（記者楊丞彧攝）

2022/11/04 15:51

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國在台協會（AIT）今（4）日發布新聞稿宣布，AIT及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）3日簽署一備忘錄，以強化美國與台灣於國際發展與人道救援之合作與協力。根據此備忘錄，美國國際開發總署（USAID）及台灣之財團法人國際合作發展基金會（下稱國合會）為AIT與TECRO分別指派之代表，初步合作範圍將包含國際發展協助、人道援助、推廣參與國際論壇並分享最佳實踐、促進國際發展與人道領域之研究、能力培養、訓練及知識轉移。

AIT表示，雙方將透過資訊交流、分享最佳實例、合作全球倡議、共同研究，以及其他方式等合作。

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此外，AIT與TECRO於3日也簽署一相關安排。根據此安排，美國國際開發總署及國合會將與巴拉圭商業與工業部協調，以強化巴拉圭之微型、小型及中型企業並促進其發展。如同此安排所載明，雙方相信提升市場效率、資源的取得、改善微型、小型、中型企業的經商環境至關重要。

最後，根據AIT與TECRO於3日所簽署的另一項相關安排，美國國際開發總署及國合會也將共同努力，提升太平洋地區應對氣候與災難之韌性。此安排為備忘錄的一部分，國合會將據此捐款美金60萬元予美國國際開發總署旗下的太平洋美國基金裡之一項美台夥伴計畫。太平洋美國基金支持太平洋地區的公民社會團體，提出由當地設計及主導的發展解決方案，以增加太平洋島社區的韌性，並改善其生活。

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