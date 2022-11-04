為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台美簽備忘錄 強化國際發展與人道救援合作

    美國在台協會。（記者楊丞彧攝）

    美國在台協會。（記者楊丞彧攝）

    2022/11/04 15:51

    〔記者楊丞彧／台北報導〕美國在台協會（AIT）今（4）日發布新聞稿宣布，AIT及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）3日簽署一備忘錄，以強化美國與台灣於國際發展與人道救援之合作與協力。根據此備忘錄，美國國際開發總署（USAID）及台灣之財團法人國際合作發展基金會（下稱國合會）為AIT與TECRO分別指派之代表，初步合作範圍將包含國際發展協助、人道援助、推廣參與國際論壇並分享最佳實踐、促進國際發展與人道領域之研究、能力培養、訓練及知識轉移。

    AIT表示，雙方將透過資訊交流、分享最佳實例、合作全球倡議、共同研究，以及其他方式等合作。

    此外，AIT與TECRO於3日也簽署一相關安排。根據此安排，美國國際開發總署及國合會將與巴拉圭商業與工業部協調，以強化巴拉圭之微型、小型及中型企業並促進其發展。如同此安排所載明，雙方相信提升市場效率、資源的取得、改善微型、小型、中型企業的經商環境至關重要。

    最後，根據AIT與TECRO於3日所簽署的另一項相關安排，美國國際開發總署及國合會也將共同努力，提升太平洋地區應對氣候與災難之韌性。此安排為備忘錄的一部分，國合會將據此捐款美金60萬元予美國國際開發總署旗下的太平洋美國基金裡之一項美台夥伴計畫。太平洋美國基金支持太平洋地區的公民社會團體，提出由當地設計及主導的發展解決方案，以增加太平洋島社區的韌性，並改善其生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    FCC官員來訪討論台美民主價值等 陳耀祥：細節由AIT說明
    2022/11/03 09:30

    FCC官員來訪討論台美民主價值等 陳耀祥：細節由AIT說明
    美國台灣形象展揭幕》美商務部次長：美堅定展現對台承諾
    2022/10/14 05:30

    美國台灣形象展揭幕》美商務部次長：美堅定展現對台承諾

    販賣菸酒品要注意 常見疑問大解析
    苗博雅、呂欣潔獲邀見證 AIT首次升彩虹旗
    2022/10/13 17:29

    苗博雅、呂欣潔獲邀見證 AIT首次升彩虹旗
    台美環保署長會面 見證雙邊環保合作續約
    2017/09/21 18:25

    台美環保署長會面 見證雙邊環保合作續約

    萬物齊漲「大築文滙」價與質兼具
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播