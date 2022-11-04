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    彰化長青卡抵掛號費僅4％診所配合 綠營候選人轟縣府騙票

    民進黨彰化縣議員候選人劉珊伶、楊子賢、藍駿宇（由左而右）手持看板、喊口號，要求縣府誠懇認錯，懸崖勒馬暫停醫病雙輸的騙票政策。（記者張聰秋攝）

    民進黨彰化縣議員候選人劉珊伶、楊子賢、藍駿宇（由左而右）手持看板、喊口號，要求縣府誠懇認錯，懸崖勒馬暫停醫病雙輸的騙票政策。（記者張聰秋攝）

    2022/11/04 16:58

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化長青福利卡從11月1日起可用來折抵就醫掛號費50元，多位民進黨彰化縣議員候選人今開記者會公布，全縣千家診所竟然只有50家診所願意配合，比率僅4%，狂酸縣府配套未到位急著在選前推出，弄個50元的數位支付來安撫長者、玩弄基層診所， 選戰打得太粗糙。

    對此，社會處表示，因為行政程序繁瑣，還有顧慮病患個資管理，造成基層診所怯步，會設法簡化行政流程，化解診所的疑慮， 政策一上路就有50家診所願意簽約已實在不容昜。

    民進黨彰化新芽連線縣議員候選人楊子賢、劉珊伶、藍駿宇等人手持寫著「騙票政策！」、「再創騙局」、「怨聲載道！」看板，高喊「長青卡加碼騙局，王惠美根本沒心」的口號。他們說，彰化縣將近1100家診所，根據社會處公布簽約診所只有50家有，比率這麼低，根本不是全面性的福利，何來折抵掛號費的敬老意義？呼籲縣府向長者道歉，懸崖勒馬暫停這項醫病雙輸的騙票政策！

    楊子賢說，這幾天來不少長者跟他們抱怨，拿長青卡到診所就醫想折抵50元掛號費都碰壁，倉促上路的政策讓長者看得到吃不到，縣長王惠美本來要敬老尊賢的美意換來一場空。

    藍駿宇表示，從宣布到上路才2週時間，結果只有4%診所加入，造成長者想要折抵掛號費就要大老遠跨鄉鎮，特別跑到有簽約的診所看病，縣長王惠美若真有心想全面照顧長者，不如直接提高敬老金、長青卡的金額，不要弄個50元的數位支付來玩弄基層診所。

    劉珊伶表示，縣長王惠美上任快4年社福著墨不多，選舉快到了才在最近這1、2個月瘋狂加碼，推出許多讓人匪夷所思的政策，包括長青卡折抵掛號費，看似利民，實際上卻是一個增加基層診所財力和人力負擔的一項政策，掛號櫃檯會擺滿了悠遊卡、一卡通以及健保讀卡機，基層簽約還要繳交設備費用、後續還有年費、手續費等這麼多額外的成本負擔，診所收費只能事後申請，診所多半採取觀望態度，強硬蠻幹的選前政策，無疑是在破壞基層前線醫病之間的信賴關係。

    彰化長青卡抵掛號費配合診所家數低到讓長輩得跨鄉鎮找合約診所，失去敬老美意，也因手續繁瑣和額外成本負擔，讓診所觀望卻步。（記者張聰秋攝）

    彰化長青卡抵掛號費配合診所家數低到讓長輩得跨鄉鎮找合約診所，失去敬老美意，也因手續繁瑣和額外成本負擔，讓診所觀望卻步。（記者張聰秋攝）

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