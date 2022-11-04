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    首頁　>　政治

    議長氣到拍桌！轟花蓮縣府動員宗教團體「拿刀架著議會」

    花蓮縣議會議長張峻（右）因不滿民政處動員宗教人士，今把民政處長林金虎（左邊站立者）趕出去，拒審宗教預算及民政處所有預算。（讀者提供）

    花蓮縣議會議長張峻（右）因不滿民政處動員宗教人士，今把民政處長林金虎（左邊站立者）趕出去，拒審宗教預算及民政處所有預算。（讀者提供）

    2022/11/04 17:10

    首次上稿 13:25
    更新時間 17:10（縣府回應）

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議會今天上午審查明年度總預算，包括民政處編列的6300多萬元宗教預算，有宮廟主委現身舉牌，花蓮縣議長張峻氣得拍桌大罵，直批縣府是「刻意動員」宗教團體到議會，是「拿一把刀架著議會要議員不能審預算」？當場表明「今天不審民政處預算」，延後到下週一再審。張峻強調，監督縣府及審預算是議會職責，並回應宗教團體「有問題請在選票反應」；縣府下午回應認為宗教團體是「旁聽」，都是誤會一場，盼持續與議會溝通。

    花蓮縣議會目前進行第19屆第8次定期大會延長會二、三讀會，審查明年度預算，昨針對高度爭議的6300萬元宗教預算，包括莊枝財、楊華美等多位議員都要求刪減，延後到今天審查。但今天早上卻有多位宮廟主委手持「支持縣政府宗教獎補助」大字牌抗議，惹怒主持的議長張峻，當場表達不滿「他要代表花蓮縣議會表達抗議」。

    張峻說，縣議會要審查明年度預算，居然（縣府）動員宗教團體到議會「好像拿著一把刀架著花蓮縣議會，要議員不能審預算」，當場把縣府民政處長林金虎叫起來拍桌怒罵「昨天跟你們縣府說，應該要跟議員逐一溝通協調，你居然動員」！張峻氣得說，縣府把花蓮縣議會當作什麼？審個預算都不行？「出去、出去」連講好幾次，直說「今天不審民政處的預算」！

    「各位宗教團體朋友對不起」，張峻說，花蓮縣財政拮据，議員是合法審議、要求縣府預算合理分配，是議會職責所在、也是合法審議程序，但今天花蓮縣府把各位動員過來，這讓議會非常錯愕。整個僵局到審查最後，才因議員李秋旺等協調，議長宣布下週一再審民政處預算。

    民進黨議員莊枝財批，宮廟正常的收入應該是跟信徒收香油錢，但花蓮縣自從傅崐萁夫婦當縣長後，每年大筆預算花在宮廟補助、舉辦大型五教合一法會，這次縣府竟動員宮廟要跟議員施壓，非常可惡，這也是勒索，議員審查預算本來就是公平分配資源、而不是不公平的黑箱，這樣對得起選民嗎？

    上週才在總質詢批宗教預算的議員楊華美說，花蓮縣既然是窮縣，經費應量入為出，昨天審查時大家都有很多意見，也希望縣府自己提出預算時調整，「不要等議會來刪」，她認為，縣府可以合理編列宗教預算，但如果是透過大型活動補助的方式「獨厚某些與縣府友好的宗教團體」，並非選民要的。她建議縣府應列出補助清冊、把資訊公開給民眾，透過公民參與一起監督，因為補助的每一分錢都來自納稅。

    到議會舉牌的潘姓宮廟主委否認有被縣府動員，但也有另一位鄧姓宮廟主委承認說「有接到縣府電話」，是要來討論宗教預算怎麼編。潘姓主委強調，今天是「發自內心來看看、關心預算怎麼審」，如果真的是動員「可能會有幾百台遊覽車」。他認為，預算不是不能審「合情合理我們都會接受」，但獨挑宗教不審就是傷害，強調投票日將連同各宗教團體成員投下神聖選票。

    遭批動員宗教團體的花蓮縣政府下午回應強調，地方宗教團體至縣議會是來「旁聽」預算審議流程，也是行使公民權。縣府強調，民政處預算112年度編預算4億3454萬餘元，為求縣務順暢推動，縣府表示將持續和縣議會溝通。

    宮廟主委手持「支持縣府宗教獎勵補助」字牌表達抗議，認為如果議會單獨挑宗教預算開刀，他們不能接受。（讀者提供）

    宮廟主委手持「支持縣府宗教獎勵補助」字牌表達抗議，認為如果議會單獨挑宗教預算開刀，他們不能接受。（讀者提供）

    花蓮縣議會每年編列高額宗教預算，額度甚至是台北市的2倍，高居全國第一名。（議員楊華美提供）

    花蓮縣議會每年編列高額宗教預算，額度甚至是台北市的2倍，高居全國第一名。（議員楊華美提供）

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