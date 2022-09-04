再收死亡威脅！議員參選人「桃園媽媽」著防彈衣急報警

被稱作「桃園媽媽」的民進黨桃園市桃園區市議員參選人李柏瑟今晚再收恐嚇私訊，身著防彈衣到警局報案，桃園警方已依規定受理偵辦。（記者陳恩惠攝）

2022/09/04 23:59

〔記者陳恩惠／桃園報導〕民進黨桃園市議員參選人李柏瑟人稱「桃園媽媽」，繼上月2日晚間從臉書message收到以簡體中文寫的「殺了妳全家」的恐嚇私訊後，近來她刊登巨幅看板，要國民黨桃園市長參選人張善政針對研究計畫涉嫌抄襲「道歉、退選、還錢來」，疑似因此連日受到大量網軍攻擊，日收逾千篇抗議，讓她困擾不已，今（4日）晚再收到不明人士透過私訊傳送大量刀片、棺材、鐵鎚及菜刀等圖案，讓她驚嚇不已，深夜穿著防彈背心到桃園警分局報案，警方已依規定受理，依據報案人所提事證，積極追查偵辦中。

李柏瑟表示，月餘前美聯邦眾議院議長裴洛西抵台前，民進黨籍桃園市議員參選人李柏瑟的臉書粉絲專頁也收到以簡體字「殺了妳全家」的恐嚇私訊，近來又因在桃園區三民、民生路口懸掛巨幅廣告要求張善政「道歉、退選、還錢來」後，果然遭受大量網軍攻擊，讓她相當無奈。有鑑於此，她也已經準備好防彈衣。

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未料，今天晚間李柏瑟突然發現自己個人臉書又傳來陌生訊息，點開發現竟是收到死亡威脅，她擔心地說「又是叫我去死，又是放刀的圖片，而且與上次不同的，不是簡體字，威脅可能就在身邊。」於是在助理們的陪伴下，前往桃園警分局報案，希望抓出幕後真兇。

李柏瑟說「這次質詢張善政抄襲後，突然出現來自四面八方的謾罵，還有不同陣營的議員善意打來提醒要我自己多注意，已經有人要惡意抹黑。沒想到才隔幾天，竟然又收到同樣的暴力死亡威脅。」

李柏瑟提醒「幕後主使者，千萬不要小看身為母親的堅韌！」對於前次收到殺全家的恐嚇信，這回質問張善政後又收到網軍謾罵與死亡威脅，除了無奈也很生氣，但絕不會退縮，友人也提醒她「有人準備要用各種方式抹黑妳」，盼警方能早日將幕後兇手抓出，不能任由暴力企圖影響台灣的選舉自由。

被稱作「桃園媽媽」的民進黨桃園市桃園區市議員參選人李柏瑟，繼上個月初遭人恐嚇殺全家後，今晚又收到刀、劍、棺材等圖案的恐嚇私訊。（翻攝自「李柏瑟」粉絲專頁）

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