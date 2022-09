玻璃心碎！中國大使稱「翠玉白菜」可證統一 各國網友齊呼可笑

2022/09/04 22:34

〔即時新聞/綜合報導〕由翡翠製成的人氣國寶翠玉白菜受國人愛戴,讓不少人特地前往故宮博物院,就為一睹文物風采。中國駐比利時大使曹忠明日前發文表示:「翠玉白菜於1949年從北京故宮遷至台北故宮博物院,可見海峽兩岸是一家人。」未料,留言竟引來網友一面倒譏諷、反駁,讓統一夢大翻車。

中國駐比利時大使曹忠明昨(3)日於推特貼一張翠玉白菜照片,並指出「翠玉白菜於1949年從北京故宮遷至台北故宮博物院,可見海峽兩岸是一家人」、「中國必須統一、一定統一」。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後,各國網友紛紛湧入留言,表示「我敢肯定,作為和平承認台灣為主權獨立國家的交換條件,台灣人民非常願意將所有物品歸還紫禁城」、「中國也向世界各地的動物園贈送熊貓,想必偉大的中國也必須統一世界」、「台灣有它的唯一原因是他們從中共手中救了它。中共會毀了它」、「你在推特上發這樣的廢話真的讓你的國家感到尷尬」、「大英博物館也有來自中國的中國文物。這是否意味著英國屬於中共?這個邏輯很可笑」。

This chinese jade cabbage was moved from the Imperial Palace in Beijing to the Palace Museum in Taipei in 1949. It shows that the two sides of the Taiwan Strait are one family. China must and must be reunified. pic.twitter.com/Ho8o2zXi66