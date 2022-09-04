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    首頁　>　政治

    玻璃心碎！中國大使稱「翠玉白菜」可證統一 各國網友齊呼可笑

    國立故宮博物院收藏的翠玉白菜人氣超高，讓不少人專程造訪，就為一睹風采。（資料照，故宮提供）

    國立故宮博物院收藏的翠玉白菜人氣超高，讓不少人專程造訪，就為一睹風采。（資料照，故宮提供）

    2022/09/04 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕由翡翠製成的人氣國寶翠玉白菜受國人愛戴，讓不少人特地前往故宮博物院，就為一睹文物風采。中國駐比利時大使曹忠明日前發文表示：「翠玉白菜於1949年從北京故宮遷至台北故宮博物院，可見海峽兩岸是一家人。」未料，留言竟引來網友一面倒譏諷、反駁，讓統一夢大翻車。

    中國駐比利時大使曹忠明昨（3）日於推特貼一張翠玉白菜照片，並指出「翠玉白菜於1949年從北京故宮遷至台北故宮博物院，可見海峽兩岸是一家人」、「中國必須統一、一定統一」。

    貼文曝光後，各國網友紛紛湧入留言，表示「我敢肯定，作為和平承認台灣為主權獨立國家的交換條件，台灣人民非常願意將所有物品歸還紫禁城」、「中國也向世界各地的動物園贈送熊貓，想必偉大的中國也必須統一世界」、「台灣有它的唯一原因是他們從中共手中救了它。中共會毀了它」、「你在推特上發這樣的廢話真的讓你的國家感到尷尬」、「大英博物館也有來自中國的中國文物。這是否意味著英國屬於中共？這個邏輯很可笑」。

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