力挺18歲公民權有共識 彰化政黨不分顏色都支持

支持18歲公民權入憲，民進黨提名第四選區縣議員參選人吳為杰，選擇掛上與總統蔡英文合體看板宣傳吸睛。（記者陳冠備攝）

2022/09/04 18:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年九合一大選將同時舉行18歲公民權修憲複決案，這是台灣歷史第一次交付公民複決的修憲案，對此民進黨主席蔡英文總統，曾公開宣示希望讓修憲案過關，對於此宣達令，除了民進黨其他政黨幾乎也無異議，彰化縣民眾黨參選者也把力挺18歲公民權當成口號，而年輕的藍營議員也在臉書發文支持，意外的不分顏色有共識。

台灣是目前全球少數將法定投票年齡訂於20歲的民主國家，為了跟上民主潮流，將投票年齡下修至18歲，今年3月經立法院表決通過提出憲法修正案，經公告半年，再經全國公民投票複決，若有效同意票超過選舉人總額半數，才算正式通過，據中選會8月中旬公布今年選舉人數約1930萬人，意即大選當天至少要有965萬人投下「同意票」，18歲公民權修憲案才算正式成立。

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不過965萬票門檻確實有點難度，根據統計，2018年九合一大選綁公投當天全國投票率6成7，約1280萬人行使投票權，其中眾公投案中「同意降低火力發電量」獲最多票，但也僅795萬票，對於這次公投議題同意票仍有170萬票差距。

為了讓更多公民參與這次公投，彰化縣不分藍、白、黃、綠政黨都有參選人跳出力挺18歲公民權修憲複決案，其中民進黨提名第四選區縣議員參選人吳為杰，早早就在路口掛上與總統蔡英文合體看板宣傳，表達最積極，第五選區縣議員參選人劉珊伶，則在文宣品印上「我支持18歲公民權」，時刻提醒選民。

國民黨議員曹嘉豪也在臉書貼文與台中市長盧秀燕合照，一起宣揚「18轉大人，不分世代坐伙挺」，支持18歲公民權。曹嘉豪表示，今年年底除了大選還有這項很重要的修憲案投票，門檻確實不低，因此需要大家的支持，希望能落實台灣民主，讓青年能夠自己做主。

另外民眾黨、時代力量等政黨參選人也都在其文宣、臉書粉絲帳號等，把支持18歲公民權列為參選口號或政見之一，讓不少民眾留下深刻印象，幾乎是史上首次同樣的共識，不分色彩都支持。

彰化第五選區縣議員參選人劉珊伶，利用臉書、文宣品印上「我支持18歲公民權」，提醒選民投同意票。（翻攝劉珊伶臉書）

國民黨議員曹嘉豪，在臉書貼文與台中市長盧秀燕合照，一起支持18歲公民權。（翻攝曹嘉豪臉書）

時代力量提名第四選區縣議員參選人鄭宇焱，平時就會拿著「我同意18歲公民權」拜票。（鄭宇焱提供）

民眾黨立委高虹安（右2長髮）帶領彰化縣參選人進行拜票時，也持著青年參政標語宣傳。（民眾黨提供）

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