法蘭西學院終身祕書皮特率團訪台 蔡總統明頒贈「大綬卿雲勳章」

台法文化獎得獎人吳坤墉（中）、法蘭西學院人文政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert_Pitte，左）及文化部長李永得合影。（文化部提供）

2022/09/04 17:46

〔記者陳昀／台北報導〕總統府發言人張惇涵傍晚表示，總統府誠摯歡迎法蘭西學院人文及政治科學院終身秘書皮特（Jean-Robert Pitte）率團抵達台灣，將展開為期6天訪問行程至9日，蔡英文總統明天下午也將於總統府接見訪團，頒贈皮特「大綬卿雲勳章」，表彰及感謝其長年深耕台法文化交流之卓著貢獻。

張惇涵說明，法蘭西學院（Institut de France）為法國學術權威機構，也象徵法國知識最高殿堂，在法國的文化發展歷史上，具有舉足輕重的角色。1996年，法蘭西學院和台灣共同成立「台法文化獎」，至今已表彰40多名深耕台法、台歐文化有成的單位及人士。

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張惇涵表示，皮特終身秘書從2017年起，擔任「台法文化獎」評審團主席，不僅讓台法文化獎持續發揚光大，近年來更逐漸在各領域展現影響力，讓世界更加看見台灣多元、包容、開放與創新的面貌。

張惇涵表示，此行是皮特終身秘書第8度訪問台灣，訪團成員另包括：法蘭西學院人文及政治科學院巴斯蒂-布吉燁院士（Marianne Bastid-Bruguière）、德沃維院士（Pierre Delvolvé）、安德勒院士（Daniel Andler）等3名院士。期待透過此次交流，持續深化台法之間的學術及文化領域合作，並持續為全球文化發展貢獻正面力量。

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