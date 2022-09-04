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    詹江村稱用免治馬桶染菜花 醫師PO研究打臉「幾乎不可能」

    桃園市議員詹江村。（資料照）

    桃園市議員詹江村。（資料照）

    2022/09/04 14:33

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人陳時中昨日推出「免治馬桶」政策，引發各界的討論，桃園市議員詹江村對此表示，有人向他投稿聲稱，家中長輩用醫院的免治馬桶洗屁屁，結果得到菜花，對此杜承哲醫師PO文打臉，指出菜花病毒在體外很快死亡，廁所、毛巾或任何感染者的物品接觸所造成的傳染是「幾乎不可能」。

    杜承哲醫師在臉書PO文表示，菜花（人類乳突狀病毒）病毒在體外很快就會死亡，所以廁所、毛巾或任何感染者的物品接觸所造成的傳染是「幾乎不可能」，更何況是流動的水，而且免治馬桶的噴嘴還會自行收回，不至於帶有前一位使用者的皮屑。如果肛門口有傷口倒是要注意。如果只是正常的或是有胎記的屁股都是不會怎樣的。

    東京醫科大學感染科的中村造醫師去年發表抗藥性綠膿桿菌，有沒有可能因為免治便座發生傳染的研究，中村醫師認為，最重要的不是把免治馬桶拆掉，而是徹底維護它的清潔與消毒，這樣也能防止免疫力低下的患者使用時被感染，因此杜承哲認為，建置免治馬桶只是個開始，維護保養才是重點，只要「選用可以自行清潔噴頭的型號，並且妥善規畫如何保養，成本的增加也要納入考量。」

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