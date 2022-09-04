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    屢被爆抹黑、抹紅、論文抄襲 鄭寶清：老掉牙招數太low

    桃園市長參選人鄭寶清（中）受訪談被抹黑及論文抄襲，一旁為市議員參選人袁慧心（左）。（記者李容萍攝）

    桃園市長參選人鄭寶清（中）受訪談被抹黑及論文抄襲，一旁為市議員參選人袁慧心（左）。（記者李容萍攝）

    2022/09/04 13:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨前立委、已登記為無黨籍桃園市長參選人鄭寶清，今（4）日前往中壢區出席「桃園市商業總會第25、26屆理事長交接暨理監事就職典禮」受訪時，被問及近日被抹黑抹紅攻擊及論文被爆抄襲時表示，他反對威權體制與密室協商，看到打擊他過程無所不用其極，他的論文當年已經經過學倫會審查證實並非抄襲，老掉牙的事又拿出來說一次，招數「太low（低）」。

    鄭寶清表示，宣布參選之後就被攻擊不斷，現在說他是「背骨」，但「背骨」與「背祖」要分清楚，民進黨的建立都是當初背骨反對國民黨的，才造就民進黨的今天，然而他反對威權體制與密室協商，如果這一點是對的就會被打擊，所以可以看到他被打擊的過程是無所不用其極，戴紅帽、人格破壞、道德破壞與人格毀滅都會發生，他已有心理準備。

    鄭寶清說，現在的社會控制面比以前可怕，去到那裡都查出來，不管是「小粉藍、小粉綠」，想發動攻擊就會全面攻擊，完全不分青紅皂白。他強調，「背祖」就是放棄了原來的核心價值「清廉勤政愛鄉土」，放了民主、自由、法治、人權。他認為現在最重要的就是大家如何一起往前走。

    鄭寶清強調，他在桃園出生、長大、從政，一輩子沒有離開這裡，對這塊土地很有感情，未來埋骨也是在桃園。所以要把桃園建設好，讓大家過好日子，對自己對桃園都有很大的期待，希望市民給他機會，他絕對不會讓市民失望。

    桃園市長參選人鄭寶清（左2）出席桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，一旁為市議員參選人袁慧心（右2）。（記者李容萍攝）

    桃園市長參選人鄭寶清（左2）出席桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，一旁為市議員參選人袁慧心（右2）。（記者李容萍攝）

    桃園市長參選人鄭寶清（左3）出席桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，一旁為市議員參選人袁慧心（左1）。（記者李容萍攝）

    桃園市長參選人鄭寶清（左3）出席桃園市商業總會理事長交接暨理監事就職典禮，一旁為市議員參選人袁慧心（左1）。（記者李容萍攝）

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