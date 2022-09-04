再拋農業政見，徐定禎提「三支箭」打造農業新苗栗。（徐定禎提供）

2022/09/04 13:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎繼今天上午提出研擬引進移工彌補農業工作人員年齡偏大、人力不足問題後，中午再拋出農業政見提「三支箭」包括建立苗栗冷鏈園區、建立苗栗農特產品行銷品牌，以及行銷平台與推動青農補助，盼打通苗栗生產、運輸和行銷。

徐定禎強調，苗栗縣耕地面積將近全縣20％、農業人口更是佔總人口的44％，總計擁有28種苗栗農特產品，農產富饒屬於農業大縣，他上任後將會積極解決目前苗栗縣農業面臨狀況。

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徐定禎說，「三支箭」中的建立苗栗冷鏈園區，主要因苗栗縣為中南部農業產地和北部農業行銷中心的中繼站，具建立冷鏈園區的地理優勢，已向農委會提出建立苗栗冷鏈園區的計畫，積極串連中央與地方資源。

至於如何建立苗栗農特產品行銷品牌以及行銷平台，徐定禎認為，苗栗縣大湖草莓早已打響全台知名度，苑裡產出的稻米產量和品質更是第一，但仍有許多農產，需要由地方政府上而下設立專屬苗栗的農特產品行銷品牌，並建立更完善的行銷平台媒合銷售，「政府幫忙賣、農民安心種」。

另外，為吸引青農返鄉，徐定禎則提出縣府要成為青農返鄉的後盾，改善苗栗農業從業人員長年人力匱乏的問題，規劃推動青農補助，並配合引入、調配移工解決農業從業人員老化問題。

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