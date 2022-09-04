駁對「探頭」影片態度雙標 范雲︰國民黨、民眾黨出來打球！

民進黨立委范雲。（資料照）

2022/09/04 12:47

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中主張北市公廁汰換免治馬桶，宣傳影片卻引發「偷窺」聯想，連民進黨立委范雲也被質疑態度「雙標」。對此，范雲舉國民黨立委陳雪生性騷擾案、台北市長柯文哲以女藝人素珠對照林志玲為例，反控國民黨、民眾黨民代「有誰說過一句公道話？」喊話兩黨民代「出來打球啊！」

陳時中昨宣布未來若當選，北市公廁將全部換裝免治馬桶，同時推出了一支和網紅「四叉貓」共同演出的宣傳影片。不過，影片中陳時中提供免治馬桶的畫面卻引發「偷窺」聯想，遭國民黨與民眾黨圍剿，陳陣營隨即調整影片重新上架。而女權立委范雲也被質疑「雙標」，對於本次事件的態度與過往迥異。

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「要說雙標，國民黨跟民眾黨出來打球啊！」范雲表示，說到性騷擾，陳雪生被法院認定性騷擾她，當天在性騷擾發生現場的國民黨立委蔣萬安，不要說譴責，「從頭到尾有說過一句公道話嗎？」

范雲再舉例，柯文哲昨天拿素珠女士對照林志玲，作為歧視性的政治攻擊梗；民眾黨從上到下，有哪一位立委或參選人說了一句公道話？此外，台中市長盧秀燕面對4月份就提出的實名指控國中時被老師長期性侵的案件，不聞不問，甚至意圖放水，直到人本基金會出面聲援還抹黑人本；國民黨上上下下有誰說了話？

范雲指出，陳時中團隊昨公布競選政見影片，內容涉及性騷擾畫面，她第一時間知道，立刻向競選總部反應，競總也已立即修正，有錯就改。她在第一時間也發文表達競總的影片不妥；會修改。結果，「有人拿我去年批評桃園市政府文宣涉及性騷擾不妥的發文，到處作梗圖批評我和民進黨雙標？！」

范雲說：「請問，我去年對於鄭文燦市長執政的桃園市政府發長文進行批評，是哪裡『民進黨雙標』了？然後，請問國民黨台北市議員王鴻薇，妳既然這麼關心性騷擾，這麼喜歡質問我是否雙標或女權自助餐，那妳何時要公開譴責陳雪生？」

范雲不滿表示：「愛說別人雙標，好啊，國民黨跟民眾黨的立委、議員們，出來打球啊！讓大家看看，你們到底是根本不懂什麼叫『女權』，還是面對『雙標』毫無反省力？如果是前者，那叫無知，還有救！如果是後者，那是無恥，就真的沒救了！」

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