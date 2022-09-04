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    沒買BA.5疫苗指揮中心提「撐傘說」 蔣萬安：不要傲慢用比喻

    國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，當外界提出好的建議，指揮中心應虛心接受，而非傲慢的用似是而非的比喻回擊。（記者方賓照攝）

    國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，當外界提出好的建議，指揮中心應虛心接受，而非傲慢的用似是而非的比喻回擊。（記者方賓照攝）

    2022/09/04 11:08

    〔記者蔡思培／台北報導〕BA.5本土疫情，但台灣採購莫德納次世代疫苗是選擇「原始株+BA.1」款，遭質疑為何不選BA.5款，疫情指揮中心指揮官王必勝昨，我國採購的「原型株+BA.1」有完成臨床試驗，多國採用，我國也只能買到這款、效果也好，王也以「撐傘說」比例解釋。不過國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，當外界提出好的建議，指揮中心應虛心接受，而非傲慢的用似是而非的比喻回擊。

    BA.5來勢洶洶，但政府採購的疫苗卻是BA.1，被質疑慢半拍，王必勝昨以下雨為例，表示要用準備好的雨傘擋雨，而不是先讓人淋雨，再期待新雨傘。蔣萬安今天對此表示，其實疫情指揮中心從過去兩年不管是疫苗準備、快篩試劑、抗病毒藥物，都要什麼沒什麼，這是民眾最大感受，今天新病毒株疫情即將來到，指揮中心到底有沒有做好準備，這都可以預見，看到其他國家已經有過的經驗，能否吸取教訓提早相關整備，但現在看起來似乎要重蹈過去的覆轍，這是民眾無法接受的。

    蔣萬安表示，還是要再次呼籲指揮中心，當外界提出好的建議應該虛心接受，而不是非常傲慢，用似是而非的比喻回擊，民眾已經很厭倦指揮中心這樣的態度，還是希望大家共同守住疫情，維護民眾的生命健康安全。

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