陳麗娜突襲參選風波延燒 基進3參選人叫陣柯志恩

台灣基進市議員參選人李雨蓁（右）、劉航遠（左）現身澄清湖大門口，手舉「發言人說謊成性，柯志恩誠信何在」表達質疑。（記者葛祐豪攝）

2022/09/04 11:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進3位市議員參選人今早突襲柯志恩行程，指兼任柯志恩競總發言人的陳麗娜議員，原本宣告不連任，卻突襲登記參選，痛批「發言人說謊成性，柯志恩誠信何在？」對此，柯志恩反嗆基進「時空背景時序搞不太清楚」，應該好好去跟林佳龍道歉就可以了!

今天上午9點半，國民黨高雄市長參選人柯志恩參加在澄清湖大門口舉辦的 「有愛無礙－你是我的眼」視障者健行烤肉活動，台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠突然出現，手舉「發言人說謊成性，柯志恩誠信何在」表達質疑。

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今天上午9點半，國民黨高雄市長參選人柯志恩參加在澄清湖大門口舉辦的「有愛無礙－你是我的眼」視障者健行烤肉活動，台灣基進市議員參選人李雨蓁、楊佩樺、劉航遠突然出現，手舉「發言人說謊成性，柯志恩誠信何在」表達質疑。

轄區仁武分局昨夜接獲情資，擔心場面失控，今早動員8、90名警力，所幸台灣基進參選人相當自制，僅在澄清湖大門外表達訴求，雙方隔著鐵柵門，並未正面遭遇。

楊佩樺指出，陳麗娜在2019年造謠韓國瑜車上被安裝了追蹤器，至今依然拿不出相關證據；而在上週五，原本已經表態不繼續參選市議員，卻在登記截止前登記，連對選民的承諾都可以打破，說謊成性！「難道柯志恩還敢用這種惡劣的議員當發言人嗎？」

劉航遠表示，陳麗娜就是在高雄鼎鼎大名的挺韓議員，過去高雄市民下架韓國瑜，今年底要把高雄的韓流遺毒徹底移除，首要目標就是陳麗娜。

李雨蓁認為，柯志恩一直標榜自己的「抓漏」能力，卻對國民黨內荒腔走板的事件保持沈默，從對夏立言訪中之事，如今放任最大的說謊家陳麗娜，擔任自己市長團隊的發言人，簡直是天大笑話！如果不願承擔這個責任，那麼柯志恩就是包庇說謊、造謠的共犯，這種候選人的誠信也不值得相信。

對此，柯志恩受訪時說，她覺得台灣基進黨每次都搞錯重點，「他們（指張博洋事件）應該好好的去跟林佳龍道歉就可以了!」

柯志恩指出，陳麗娜登記參選這件事情，她也是看到新聞後，才知道陳麗娜在最後時刻領表登記，當初找她當發言人時，也是基於她不選了，在一個公平的原則下做處理。基進「拿過去還沒有發生的事情，來指責現在我們為什麼找她當發言人，他們常常把時空背景時序搞不太清楚，對他們的訴求，其實不用太多回應!」

柯志恩今天到澄清湖參加「有愛無礙－你是我的眼」視障者健行烤肉活動。（記者葛祐豪攝）

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