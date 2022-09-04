18歲公民權支持度六都最低 蔡其昌、吳怡農市場掃街加強宣傳

蔡其昌、吳怡農、洪慈庸及市議員周永鴻、蕭隆澤的兒子及林義偉等到大雅菜市場掃街拜票，並加強宣傳18歲公民權。（記者歐素美攝）

2022/09/04 10:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長參選人蔡其昌今天上午在市議員周永鴻、市議員參選人林義偉及前立委洪慈庸及吳怡農陪同下，到大雅菜市場掃街拜票，並宣傳18歲公民權公投，吳怡農表示，台中市是六都中18歲公民權支持度最低，也是尚未做好決定最高的地區，從台中開始宣傳傳非常有意義，希望所有公民一起來投票，支持18歲投票權；蔡其昌則表示，未來每場大型造勢活動都會加強宣傳18歲公民權。

「今民主前進挺18！」蔡其昌今天在吳怡農等陪同下到大雅菜市場掃街拜票，並宣傳11月26日選舉公投中的18歲公民權，菜市場許多支持者紛為蔡其昌加油鼓勵。

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吳怡農表示，11月26日除了市長及議員等選舉，有一個非常重要的選票就是修憲公投，但有一半選民還不知道這件事情，所以我們要從台中開始宣傳，因為不久前我們做了一個民調顯示，台中朋友對於18歲公民權的支持度，目前是六都最低，可是還沒有做好決定的也是六都最高的，因此，從這邊開始非常有意義，

吳怡農表示，很榮幸與身邊這麼多好夥伴一起來推動這個議題，因為這不只是公平正義的議題，這不只是給年輕參政的議題及跟上世界潮流，很重要的是我們現在的憲法沒有跟上台灣社會進步，所以我們希望大家一起，所有公民一起來投票，支持18歲投票權。

蔡其昌則表示，距離選舉還有80多天，未來每場大型造勢都會搭配18歲公民權的議題來加強宣傳，相信以現在的資訊及年輕人的成熟度，絕對有辦法承擔起公民的責任，呼籲大家一起來支持年輕人，支持18歲的公民權是世界的潮流，台灣的民主不可以少年輕人這一票，接下來會全力來配合18歲公民權投票的宣傳活動。

台中市長參選人蔡其昌到大雅菜市場掃街拜票。（記者歐素美攝）

台中市長參選人蔡其昌到大雅菜市場掃街拜票，支持者紛喊「加油」、「高票當選」。（記者歐素美攝）

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