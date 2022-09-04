農業從業工人老齡化、缺工，徐定禎提引進移工。（圖由徐定禎提供）

2022/09/04 10:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕民進黨苗栗縣長參選人徐定禎，近來持續勤跑基層、舉辦問政說明會爭取選民認同。徐定禎也再度拋出農業相關政見，他指出苗栗縣盛產各項農產，但是從業人員年齡偏大且人力不足，研擬引進移工彌補。

徐定禎指出，他看到許多農業的從業人員年齡已經偏大，例如曾擔任首長的頭份市一帶茶園，採茶姑娘已經多為採茶婦人，必須在豔陽下揮汗採茶葉，非常辛苦。

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而即將來臨的中秋節，不少民眾都會買文旦柚送禮或自己品嘗，但他發現，幫忙採收文旦柚的工人與其他許多農作物一樣，都屬於季節性需求，即是之前栽種期間並無相關需求，但是一到採收季節時，並須有大量人力投入協助，但衍生關鍵問題，即是工作並不長久，僅為打工兼差性質，保障並不充分。

徐定禎認為，此時可引入外籍移工，屆時他上任後，會與各農會深入洽談、研究，如何讓引入的外籍移工，可以分不同水果採收季節，投入不同的工作中，待他上任後可協助與苗栗縣農會洽談、研究，如何建立統一調派窗口。

徐定禎說，若能完善移工派遣平台，可有效改善缺工問題，期盼讓存在已久的問題獲得改善，畢竟不能讓找不到工人的農業主苦盼，應該可以有效改善相關問題。

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