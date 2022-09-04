共機擾台8月破紀錄 葛萊儀：中國已抹去海峽中線

共軍8月擾台出動446架次，比2020年整年還多。圖為共軍轟6轟炸機與我國F-16戰機。（歐新社）

2022/09/04 08:48

〔即時新聞／綜合報導〕自美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍派出軍機擾台狀況劇增，美國軍事媒體《國防郵報》日前報導指出，共軍軍機光是在8月單月就出動446架次，遠超2020年全年。華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，海峽中線過去被視為避免兩岸衝突的界線，中國目前已將中線「抹去」，試圖縮小台灣活動空間。

根據《美國之音》報導，據台灣防空識別區違規追蹤數據庫的公開數據，從2020年9月到2022年7月底，中國軍機總共只有23次飛越中線，但是光在今年8月份，飛越中線的次數就高達300次。葛萊儀認為，中國近期作為是在削弱中線，共軍艦艇和飛機幾乎每天都會越線，他們試圖耗盡台灣飛行員和維修人員的精力，並在台灣民眾中灌輸一種心理上的絕望感。

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葛萊儀指出，未來中國可能會繼續進行更多演習，目的就是要縮小台灣的活動空間，並質疑台灣對防空識別區和專屬經濟區的主張。

台灣國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員杜貞儀表示，不管裴洛西來台與否，中國總是會找到其他藉口，目前看來，裴洛西就是共機擾台次數爆增的導火線，過去中國有這樣的想法也有一段時間了。

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