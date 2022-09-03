吳釗燮：中國無法阻止台灣結交更多朋友

外交部長吳釗燮（右）接受「美國廣播公司」（ABC News）特派員Bob Woodruff（左）專訪。（外交部提供）

2022/09/03 20:01

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部今（3）日表示，外交部長吳釗燮2日接受「美國廣播公司」（ABC News）特派員Bob Woodruff專訪，深入說明中國威脅、我國致力維持台海和平現狀，以及民主陣營必須團結對抗威權等議題。專訪內容以「台灣外交部長：我們必須高度關注中國軍事威脅」為題，今日在ABC新聞節目及網路等多元頻道播出。

吳釗燮表示，中國近期在台灣周邊採取挑釁式的海空軍事活動、無人機騷擾，以及頻密的認知作戰、假訊息及網絡攻擊，猶如預演未來可能侵台的劇本，野心昭然若揭。

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對於中國以武力片面破壞區域穩定，吳釗燮強調，《聯合國憲章》揭櫫國際爭端應以和平方式解決，民主台灣是國際社會負責任的成員，維持台海和平穩定現狀是我國一貫政策。中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，維持此一現狀是區域和平穩定的關鍵，也符合各方最大的利益。

吳釗燮表示，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，只是中國採取軍事行動可尋找的眾多藉口之一。我們不會屈服於中國壓力，中國也無法阻止台灣結交更多朋友。中國8月初軍演後，更多國際友人表達訪台意願，我們將持續歡迎民主領袖來訪以展現對台灣的支持。

吳釗燮強調，睽諸中國對新疆、西藏及香港的管控手段，以及企圖侵占台灣，是典型的威權主義對外擴張。為阻止中國野心，民主陣營必須團結一致，共同阻止威權擴張損害全球的利益。

吳釗燮重申，面對台海嚴峻情勢，我們將冷靜地密注發展，並提升國防戰力及民防意識。台灣政府及人民清楚瞭解，捍衛台灣是自己的責任。我們將勇敢地繼續為國家、為主權、為土地、為民主生活方式而奮戰。

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