尷尬...鄭寶清才說抄襲是不對的 被四叉貓抓包論文疑抄襲

脫黨登記參選桃園市長的鄭寶清被四叉貓抓包論文疑似抄襲。（資料照，記者許倬勛攝）

2022/09/03 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕隨著九合一大選將近，政壇論文抄襲風波越演越烈，日前爆料前民進黨立委鄭寶清先前買網軍拖欠尾款未付的PTT紅人劉宇「四叉貓」，今天（3日）再抓包他2009年發表的論文疑似也抄襲，引發熱議。

前民進黨立委鄭寶清脫黨登記參選桃園市長引發爭議，四叉貓上月底就在臉書爆料指稱，鄭寶清過去曾買網軍卻拖欠尾款沒有付，鄭寶清事後駁斥指控，昨天（2日）宣布對四叉貓正式提告，就此2人槓上。

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四叉貓今天再於臉書發文說，「聽說鄭寶清已經對我提告，不過我昨晚出去玩得很開心沒時間回應這件事。睡到剛起床，肚子餓在家等熊貓外送的時候，順便下載鄭寶清的論文翻翻查查，結果緒論第一頁直接出現『前後倒裝句』，藍色跟黃色的區塊互換，再增減幾個字就能寫出論文耶！」

從四叉貓分享鄭寶清論文（2009年3月）和國家政策研究基金會「國政研究報告」（2007年5月）對比圖，可以看到鄭寶清論文「研究動機」與國政研究報告「研究背景」的內容雷同，四叉貓還特別用顏色區塊標示出來，調侃道：「請問這算不算是論文抄襲呢？我不太確定現在標準是怎樣啦，才看完第一頁而已，整本160頁我該不該繼續看下去…」。

諷刺的是，國民黨桃園市長參選人張善政近日也被爆抄襲時，鄭寶清就跳出來宣稱抄襲不是涉及學位或是拿了多少錢的問題，而是誠信的問題，任何的抄襲都是不對的，也沒有任何的理由，有抄襲的就要勇敢承認，跟社會道歉。

四叉貓分享出鄭寶清論文與國家政策研究基金會「國政研究報告」對比圖。（圖翻攝字四叉貓臉書）

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