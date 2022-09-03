為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    尷尬...鄭寶清才說抄襲是不對的 被四叉貓抓包論文疑抄襲

    脫黨登記參選桃園市長的鄭寶清被四叉貓抓包論文疑似抄襲。（資料照，記者許倬勛攝）

    脫黨登記參選桃園市長的鄭寶清被四叉貓抓包論文疑似抄襲。（資料照，記者許倬勛攝）

    2022/09/03 20:49

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著九合一大選將近，政壇論文抄襲風波越演越烈，日前爆料前民進黨立委鄭寶清先前買網軍拖欠尾款未付的PTT紅人劉宇「四叉貓」，今天（3日）再抓包他2009年發表的論文疑似也抄襲，引發熱議。

    前民進黨立委鄭寶清脫黨登記參選桃園市長引發爭議，四叉貓上月底就在臉書爆料指稱，鄭寶清過去曾買網軍卻拖欠尾款沒有付，鄭寶清事後駁斥指控，昨天（2日）宣布對四叉貓正式提告，就此2人槓上。

    四叉貓今天再於臉書發文說，「聽說鄭寶清已經對我提告，不過我昨晚出去玩得很開心沒時間回應這件事。睡到剛起床，肚子餓在家等熊貓外送的時候，順便下載鄭寶清的論文翻翻查查，結果緒論第一頁直接出現『前後倒裝句』，藍色跟黃色的區塊互換，再增減幾個字就能寫出論文耶！」

    從四叉貓分享鄭寶清論文（2009年3月）和國家政策研究基金會「國政研究報告」（2007年5月）對比圖，可以看到鄭寶清論文「研究動機」與國政研究報告「研究背景」的內容雷同，四叉貓還特別用顏色區塊標示出來，調侃道：「請問這算不算是論文抄襲呢？我不太確定現在標準是怎樣啦，才看完第一頁而已，整本160頁我該不該繼續看下去…」。

    諷刺的是，國民黨桃園市長參選人張善政近日也被爆抄襲時，鄭寶清就跳出來宣稱抄襲不是涉及學位或是拿了多少錢的問題，而是誠信的問題，任何的抄襲都是不對的，也沒有任何的理由，有抄襲的就要勇敢承認，跟社會道歉。

    四叉貓分享出鄭寶清論文與國家政策研究基金會「國政研究報告」對比圖。（圖翻攝字四叉貓臉書）

    四叉貓分享出鄭寶清論文與國家政策研究基金會「國政研究報告」對比圖。（圖翻攝字四叉貓臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄭寶清聲稱若不選「後面有很多利益要給我」
    2022/09/03 14:00

    鄭寶清聲稱若不選「後面有很多利益要給我」
    恐被民進黨開除黨籍 鄭寶清：欣然接受
    2022/09/03 10:09

    恐被民進黨開除黨籍 鄭寶清：欣然接受

    國際團段再造科博名宅 磁吸高階自住菁英
    桃園市長選舉4人登記 有立委、前院長、CEO熱鬧非凡
    2022/09/02 22:59

    桃園市長選舉4人登記 有立委、前院長、CEO熱鬧非凡
    獨家》張善政農委會第3年1700萬報告曝光 馬政府時期決定不公開
    2022/09/02 19:05

    獨家》張善政農委會第3年1700萬報告曝光 馬政府時期決定不公開

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    不滿遭爆料批評 鄭寶清宣布提告四叉貓、鄭弘儀、藍士博
    2022/09/02 18:04

    不滿遭爆料批評 鄭寶清宣布提告四叉貓、鄭弘儀、藍士博
    比對詹江村碩士論文 四叉貓：各種拼貼簡轉繁
    2022/09/01 09:36

    比對詹江村碩士論文 四叉貓：各種拼貼簡轉繁
    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播