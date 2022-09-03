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    蔡英文賴清德軍人節挺國軍 蔡讚堅定不退縮

    （記者李欣芳攝）九三軍人節，總統蔡英文、副總統賴清德都挺國軍，賴清德向國軍致敬。（圖取自賴清德臉書）

    （記者李欣芳攝）九三軍人節，總統蔡英文、副總統賴清德都挺國軍，賴清德向國軍致敬。（圖取自賴清德臉書）

    2022/09/03 17:08

    〔記者李欣芳／台北報導〕今天是九三軍人節，蔡英文總統赴圓山忠烈祠主持「中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮」，親臨主祭，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊陪祭。賴清德隨後在臉書向國軍致敬，蔡總統下午也在臉書呼籲國人挺國軍，強調展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，值得國人為他們喝采。

    賴清德表示，他要向克盡職責守護台灣的國軍致敬，也為國軍弟兄姊妹們加油打氣，謝謝你們，辛苦了！

    賴清德強調，國軍是守護台灣安全的重要支柱，不分晝夜地克盡職責，從守護國土、保衛人民到救災防災，只要國家有需要，從不退縮，總是立即站上第一線，在充滿風險的環境中執勤，非常感謝國軍弟兄姊妹及家屬的貢獻與付出。

    蔡英文在臉書上說：「各位守護國土的國軍兄弟姐妹，軍人節快樂！」。她表示，上個月中國在台海周邊進行軍演，引發區域緊張情勢。這段時間，她特地到陸海空三軍各級部隊，為第一線的國軍弟兄姊妹加油打氣，了解當時戰備狀況，也和他們一起用餐。看著他們分享執勤甘苦時的神情，堅定又充滿自信，聽他們描述與中國敵艦幾對峙時的語氣，仍有幾分激動，但也更加成熟。

    蔡英文表示，我們的國軍，展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，值得國人為他們喝采。她也相信，經過這段時間的戰備任務之後，國軍戰力更加強悍。面對中國的軍事威脅，政府明年度的國防部預算，首次突破4,000億元，整體預算規模，更將達到5,863億元，國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

    蔡英文強調，國軍的戰力，就是全體國人能安心如常生活的依靠。我要請大家，繼續給國軍大大的支持，給國軍最大的動力！

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