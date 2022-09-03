基進黨中市議員參選人陳若庭成立競總 蔡其昌站台

立法院副院長蔡其昌（左）與基進黨主席陳奕齊（右）力挺陳若庭。（記者張軒哲攝）

2022/09/03 13:53

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市第四選區（豐原、后里）基進黨市議員參選人陳若庭今競總成立，出席來賓最大咖是民進黨台中市長參選人蔡其昌。蔡其昌坦言，豐后區12人搶5席，民進黨推2席，陳若庭與他理念相合，希望她也能當選，擴大行動派團隊，不擔心票源分散，后里鄉親高喊凍蒜。

第四選區年底選戰激烈，新人陳若庭面對民進黨提名謝志忠、廖芝晏，前民進黨市議員翁美春以無黨籍參選，國民黨推張靜分、邱愛珊及陳本添，無黨籍陳清龍、王朝坤、蔡怡萱、黃朝淵，時代力量傅智恒等人競逐，盼能力退勁敵。

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陳若庭是前台聯黨議員高基讚子弟兵，她致詞表示，自己有多年基層服務經驗，熟知后豐需求，現在市府團隊不重視舊縣區，她會關注婦女與幼兒問題，督促后里醫院與長照機構，縮短城鄉差距。

高基讚助講推薦陳若庭勤奮，蔡其昌呼籲「市長選蔡其昌、票投給陳若庭」，市長、議員一起當選。蔡其昌表示，以前他與基進黨的政策推動、守護本土民主自由立場有很多相近之處，感謝基進黨公開宣布台中市長參選人全力支持蔡其昌，所以他特別來為基進黨加油。

蔡其昌說，自己是行動派，所有認同他的理念，無論哪一個政黨，只要理念相同，大家都是夥伴與團隊關係。只要他挺不超過5人，民進黨提名2席，而第四選區應選5席，期盼陳若庭可以當選，讓行動派團隊擴大。

立法院副院長蔡其昌（左）幫陳若庭站台。（記者張軒哲攝）

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