台灣本週發生這2件事 矢板明夫：向國際社會發出清晰訊息

台灣教授協會今在台大舉辦「民主防衛與國防安全」學術研討會。矢板明夫以「後安倍時代的台海局勢」為題，發表專題演講。（記者吳書緯攝）

2022/09/03 12:53

〔記者吳書緯／台北報導〕日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫今天表示，9月1日台灣發生兩件事，一是前聯電董事長曹興誠宣布捐出10億元培育「黑熊勇士」，二是金門國軍擊落中國無人機。矢板明夫說，兩件事可合而為一，就是台灣社會向國際社會發出清晰訊息，台灣有能力、自信、勇氣，保衛自己的家園跟生活方式。

台灣教授協會今在台大舉辦「民主防衛與國防安全」學術研討會，國安會秘書長顧立雄也低調出席，坐在台下聆聽。矢板明夫以「後安倍時代的台海局勢」為題，發表專題演講。

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針對曹興誠捐款助民防、金門守軍擊落無人機，矢板明夫表示，這兩件事情其實是一件事情，就是台灣社會向國際社會發出清晰訊息，台灣有能力、自信、勇氣，保衛自己的家園跟生活方式。

矢板明夫說，上述這點非常重要，因為包含各種兵推時，有很多學者指出各種方式，要如何幫助台灣，但最重要的是「台灣人有無勇氣、有無抵抗的意志」，因為若是像阿富汗政府去年一樣投降，誰要幫也幫不了。

美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國展開對台包圍式軍演，矢板明夫說，「裴洛西是吹哨人」，過去台海狀況，很多人假裝看不到，但裴洛西訪台與中共軍演後，許多國家政要、議員訪台後，講得話都變了，過去是說關心台海安全，現在則是說「我們反對以武力改變台海現狀」。

矢板明夫表示，裴洛西訪台讓全世界注意到，中國企圖以武力改變現狀，中國表演讓全世界都看到，台灣從此站在道德高點，「是無辜的受害者」，台灣沒有做任何錯事，台灣只是接待來訪朋友，沒有任何威脅，而中國以武力方式欺壓台灣，讓全世界看不下去，現在訪台的許多國家，在地緣政治學或是經貿與台灣其實連結不深，例如立陶宛或捷克，是出於道義上支持台灣。

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