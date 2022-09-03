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    賴香伶：農委會與宏碁契約明訂不得抄襲 計畫負責人張善政應講清楚

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，農委會與宏碁契約明訂不得抄襲，請計畫負責人張善政講清楚。（記者謝武雄攝）

    民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，農委會與宏碁契約明訂不得抄襲，請計畫負責人張善政講清楚。（記者謝武雄攝）

    2022/09/03 12:48

    〔記者謝武雄／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶今與市議員參選人黃成峻，到桃園國民運動中心參加里民聯歡活動受訪時表示，曾向農委會調閱宏碁當年標案契約，其中明訂不得有抄襲、剽竊，宏碁公司和計畫主持人張善政要共同負責，也再次呼籲張善政講清楚，不要以訟止謗，農委會也請將調查結果照合約內容完整揭露。

    賴香伶表示，合約內容第10條已經清楚指出，乙方宏碁公司以及計畫主持人張善政，在整個研究結果及過程，不得有抄襲、剽竊或影響著作權的問題，如果有，乙方以及計畫主持人都要負責任，其實很多的細節和內容都要由計畫主持人親自說明。

    賴香伶表示，當時招標的農委會主委為蘇嘉全，現在啟動調查程序的陳吉仲，對於執行內容的解釋及最後調查報告，若有涉及契約內容情事一定要作完整揭露，當時契約執行內容及相關驗收，還是有很多人都還記得，可以出來說明的，也呼籲張善政不需要說「如果有一塊錢進我口袋就退選」這種意氣之爭的話。

    賴香伶說，民眾黨不希望大家用泥巴戰、口水戰來拖延對政府相關政策執行的檢驗，張善政的整個研究報告對於農業的電子化有貢獻的話也應該鼓勵，如果作法便宜行事、收集資料沒有提出具體建設性建議或在實際調查過程沒做到位，被大家檢視有瑕疵，可以出來說明，沒有必要以訟止謗，把這件事情拖延過去。

    黃成峻則認為，先不論有沒有抄襲，但5736萬元是人民的血汗納稅錢，張善政只要出來把事情講清楚就好，清者自清，民眾黨是中道的力量，無論藍綠如果有任何質疑一定要說出來，不然未來要怎麼為民發聲。

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